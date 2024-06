Dois homens e duas mulheres, com idades entre 33 e 35 anos, foram mortos a tiros em Mutum, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, na noite dessa sexta-feira (1º/6), informou a Polícia Militar (PM) do município neste domingo (2/6).

Segundo a PM, três corpos foram encontrados na cama em uma casa na região conhecida como Córrego da Onça, zona rural da cidade. A quarta vítima tentou fugir, mas foi baleada na rua. O corpo foi encontrado em frente ao imóvel. Disparos também acertaram outros dois homens, de 30 e 35 anos, que conseguiram escapar.

De acordo com os militares que atenderam a ocorrência, entre os mortos está um homem de 33 anos apontado como o principal alvo do ataque. Ele estava recebendo ameaças de grupos criminosos rivais em decorrência da disputa pelo tráfico de drogas na região, informou a polícia.

Os militares apuraram que dois homens são suspeitos do ataque e chegaram ao imóvel em uma motocicleta, quando o grupo foi surpreendido com a sequência de tiros. Ninguém havia sido preso até o fechamento desta publicação. Informações podem ser repassadas por meio de ligações para os números 190 e 181.