Um policial militar de 35 anos foi assaltado e agredido na porta de casa no bairro Nova Suíça, na Região da Oeste de Belo Horizonte, nesse sábado (1º/6). A ação dos suspeitos foi flagrada por câmeras de segurança.

Segundo o boletim de ocorrência, o militar foi surpreendido por dois homens armados quando estava saindo de casa com o carro. A dupla se aproximou, anunciou o assalto e o agrediu com coronhadas na cabeça.

Logo depois, os homens entraram no carro do policial e fugiram sentido Avenida Amazonas. Durante a fuga, os suspeitos bateram o veículo em outros carros na via. O automóvel foi abandonado perto da casa da vítima e os homens continuaram a fuga a pé.

Horas depois, a dupla abordou um mecânico, de 67 anos, que fazia um reparo em um veículo para um cliente. Os homens ameaçaram o idoso, pegaram o celular dele, o jogaram no chão e roubaram o carro.

Na altura do bairro Jardim América, também na Região Oeste de BH, testemunhas viram os suspeitos abandonando o segundo carro roubado e acompanharam a fuga. Um dos suspeitos, de 29 anos, foi imobilizado por populares e preso. O segundo conseguiu fugir e segue sendo procurado.

Os dois carros roubados foram apreendidos pela Polícia Militar. O mecânico teve ferimentos leves no tornozelo, mas dispensou atendimento médico. O suspeito preso foi atendido na UPA Oeste, medicado, liberado e encaminhado para a delegacia.