Às 9h deste domingo (2/6), uma fila se forma embaixo do viaduto Santa Tereza, na região central de Belo Horizonte. Ali, café, achocolatado e canjiquinha quentinhos são distribuídos para pessoas em situação de rua, aquecendo corpo e espírito diante das baixas temperaturas recentes, que chegaram a sensação térmica negativa na manhã de sábado (1/6).

Todos os domingos, cerca de 300 pessoas são atendidas pela ação solidária organizada há três anos pelo grupo Donatio Missões Urbanas. O cardápio inclui pão com manteiga e mortadela, refrigerantes e água mineral. "Ajuda muito. Morando na rua, a gente precisa de uma ajuda", comenta um dos assistidos, que preferiu não se identificar, ressaltando a importância do gesto.

Além da distribuição de comida, a ação doa roupas, calçados e entrega aproximadamente 60 cobertores por semana, proporcionando alívio nas noites frias. Mas a missão do Donatio vai além: "O intuito é estar mais próximo, conhecer essas pessoas e ajudar. Não só com o alimento, que sustenta, mas o importante é acolher e tentar ajudar de outras maneiras essas pessoas que estão aqui", afirma Gledson Gonçalves, um dos voluntários do projeto.

Com diálogos atentos e escuta paciente, os voluntários oferecem aconselhamento e apoio emocional. Em muitos casos, esses encontros resultam em encaminhamentos para clínicas de recuperação e oportunidades de trabalho, abrindo portas para um futuro mais esperançoso, afirmam os voluntários ouvidos pela reportagem do Estado de Minas.

O movimento, que não recebe ajuda do poder público nem patrocínios, conta exclusivamente com a solidariedade de voluntários e doadores anônimos. Interessados em doar ou fazer parte do grupo de voluntários podem entrar em contato através das redes sociais do Donatio.