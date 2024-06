Belo Horizonte amanheceu mais uma vez com temperaturas baixas neste domingo (2/6). A mínima registrada foi de 13 °C e a máxima estimada é 26 °C, conforme a Defesa Civil. Este é o terceiro dia consecutivo em que os termômetros marcam menos de 14 °C no início da manhã.

As medições, realizadas às 7h na Estação de Cercadinho, no bairro Belvedere, Região Centro-Sul de BH, indicaram sensação térmica mínima de 0,4 °C. Já na região da Pampulha, a sensação térmica foi de 14,7 °C no mesmo horário.

A previsão para o restante do dia, segundo a Defesa Civil, é de céu claro a parcialmente nublado, com frio ao amanhecer e à noite. A umidade relativa do ar deve cair em torno dos 35% à tarde, índice abaixo do ideal recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e que exige reforço na hidratação.

Possibilidade de chuva

Sem chuvas há mais de um mês, Belo Horizonte tem previsão de pancadas fracas para a tarde e noite de segunda-feira (3/6). A mínima deve ficar em torno dos 15 °C e a máxima em 28 °C. Na terça-feira (4/6), o dia volta a clarear e não há previsão de chuva ao longo do dia e para o restante da semana.

A última precipitação na cidade ocorreu em 18 de abril, e o início do inverno, previsto para 21 de junho, pode manter a baixa probabilidade de chuva e tempo seco. Os termômetros ainda ficarão na casa de 15 °C e 27 °C ao longo da semana.

Frio continua

Nesse sábado (1/2), BH registrou a menor temperatura do ano pelo terceiro dia consecutivo. Na sexta (31/5), os termômetros marcaram 11,4 °C, e na madrugada de sábado, a temperatura caiu para 10,4 °C. Na Estação de Cercadinho, a sensação térmica durante a madrugada chegou a -4,7 °C.

O frio também se espalhou por outras regiões de Minas Gerais. Em Monte Verde, distrito de Camanducaia, a temperatura chegou a -0,4 °C na madrugada de sexta, acompanhada de geada.

A tendência para os próximos dias é de intensificação do frio. As manhãs e noites serão geladas, mas as tardes terão sol e temperaturas mais altas, podendo ultrapassar os 27 °C na terça-feira (4/6). Caso haja nuvens ao longo da semana, o céu ficará apenas parcialmente nublado. A previsão indica uma queda gradual na temperatura máxima, que fica abaixo dos 24 °C a partir de sexta-feira (7/6).

Confira a previsão para os próximos dias em BH:

Segunda-feira (3/6)

Mínima: 15 ºC

Máxima: 28 ºC

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Terça-feira (4/6)

Mínima: 15 ºC

Máxima: 27 ºC

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer.

Quarta-feira (5/6)

Mínima: 15 ºC

Máxima: 26 ºC

Sol com algumas nuvens, sem chuvas.

Quinta-feira (6/6)

Mínima: 14 ºC

Máxima: 25 ºC

Sol com algumas nuvens, sem chuvas.

Sexta-feira (7/6)

Mínima: 13 ºC

Máxima: 24 ºC

Sol com algumas nuvens, sem chuvas.

Sábado (8/6)

Mínima: 13 ºC

Máxima: 24 ºC

Sol com algumas nuvens, sem chuvas.