Belo Horizonte bate o recorde de menor temperatura do ano pelo terceiro dia consecutivo em 2024

Belo Horizonte bateu novamente o recorde de menor temperatura do ano neste sábado (01/06), com 10,4° registrados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na Estação do Cercadinho, na Região Oeste da capital. A sensação térmica foi de -0,7 °C, por volta das 6h.

Desde quinta-feira (30/5), a cidade vem registrando recordes consecutivos. Confira os 5 dias mais frios em BH:

1° - 10,4 °C em 01/06/2024

2° - 11,4 °C em 31/05/2024

3° - 14,6 °C em 30/05/2024

4° - 15,4 °C em 24/01/2024

5° - 15,5 °C em 23/05/2024

Segundo a Defesa Civil, a previsão meteorológica deste sábado indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado com sensação de frio ao amanhecer e à noite. A máxima chega a 26 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 35% à tarde.

Essa baixa nas temperaturas deve-se à presença de uma grande massa de ar frio e seco. “Agora, a tendência é que esse ar frio comece sair mais do continente. Ainda teremos madrugadas e começos de manhãs gelados, mas as tardes ficarão mais quentes nos dias seguintes. Como o ar frio é seco, também seguimos sem condição de chuva nos próximos dias”, explica a meteorologista do Climatempo Stefanie Tozzo.

Conforme a especialista, as temperaturas devem se aproximar novamente dos 28°C em Belo Horizonte no domingo (02/6) e na segunda-feira (03/6).