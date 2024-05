Os últimos dias foram marcados por recordes consecutivos de temperaturas mínimas em Belo Horizonte. A cidade registrou na quinta-feira de Corpus Christi (30/05), por volta das 7h, 14,6°C na Estação Pampulha. Já nesta sexta-feira (31/05), durante o mesmo horário, BH marcou o dia mais frio do ano com 13,4°C na região.



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as baixas temperaturas desta sexta-feira são resultado da presença de uma grande massa de ar frio e seco. A previsão do tempo indica que a máxima estimada é de 26°C nesta sexta (31/05), com umidade relativa mínima do ar em torno de 35%. Ainda de acordo com o instituto, o dia em BH será de céu claro a parcialmente nublado com sensação de frio ao amanhecer e à noite.







Segundo a meteorologista do Climatempo Stefanie Tozzo, a frente fria que passou durante a noite de terça-feira (28/5) trouxe um reforço ao ar mais frio, derrubando as temperaturas em muitas áreas da Região Sudeste. “Em Minas, o frio ganhou mais força no final desta semana, justamente nos últimos dias do mês. Belo Horizonte amanheceu bem gelada nesta sexta, com recorde de temperatura mínima”, ela diz.





“Agora, a tendência é que esse ar frio comece sair mais do continente. Ainda teremos madrugadas e começos de manhãs gelados, mas as tardes ficarão mais quentes nos dias seguintes. Como o ar frio é seco, também seguimos sem condição de chuva nos próximos dias”, explica.





Conforme a especialista, no domingo (02/6) e na segunda-feira (03/6) as temperaturas devem se aproximar novamente dos 28°C em Belo Horizonte.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa