Mais uma morte de ciclista foi registrada nessa quinta-feira (30/5) nas rodovias mineiras. A vítima, dessa vez, foi a campeã paulista de ciclismo de estrada de 2021, Laís Saes, de 43 anos. Ela foi vítima de uma colisão frontal com automóvel numa rodovia vicinal, próximo a Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro, no feriado de Corpus Christi.





Laís estava se preparando para competições nacionais e escolheu Divinópolis para a preparação final. A cidade, pelo seu relevo, com muitas montanhas nas cercanias, era a preferida da atleta para os treinamentos.





De acordo com a Polícia Civil, Laís estava em uma subida no momento do acidente. Do lado contrário, uma UTV – veículo off-road -, que saltou do alto da subida, descendo na mão contrária. O motorista perdeu o controle da direção, deslizando na estrada e acertou a ciclista. O autor do atropelamento ainda não foi identificado.





O corpo de Laís será velado neste sábado (1/6), no centro de Jundiaí (SP), cidade natal dela, de 13 às 18h. O corpo será levado, em seguida, para Itatiba (SP) para ser cremado.





Além do título de campeã paulista de estradas, Laís foi também campeã do 8º Brasil Road e ficou famosa por ter sido a primeira mulher a pedalar na subida do Pico do Jaraguá, em Santa Catarina.





Outros casos





A morte de Laís é a terceira envolvendo ciclistas somente neste mês em estradas mineiras. Em 1º de maio, Thauan Maciel, de 26 anos, morreu atropelado por uma van na BR-040, próximo a Paraopeba, na Região Central de Minas.





No dia seguinte, o ciclista Carlinho Ribeiro morreu depois de ter sido atropelado na MG-050, em São Sebastião do Paraíso, no Sudoeste do estado. O motorista que causou o acidente dirigia um Fiat Uno e fugiu do local sem prestar socorro. Segundo testemunhas, ele teria tentado fazer uma ultrapassagem pela direita, mas acabou atingindo o ciclista.