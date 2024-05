Pela primeira vez, durante um mês todo, Belo Horizonte registrou zero mortes por dengue. De acordo com boletim divulgado nesta sexta-feira (31/5), pela Prefeitura Municipal (PBH), maio é o primeiro mês a terminar sem óbitos. No total, 54 pessoas perderam a vida em decorrência da doença neste ano na capital mineira.

Em comparação aos últimos meses, segundo o balanço da prefeitura, janeiro e abril registraram seis mortes por dengue, enquanto fevereiro e março tiveram 24 e 18, respectivamente.

Ainda conforme os números divulgados, a capital mineira registrou neste ano, até o momento, 65.735 casos da doença. Vale lembrar que há 138.381 casos notificados pendentes de resultados de exames laboratoriais e avaliações epidemiológicas.

As confirmações, no entanto, vêm diminuindo mês a mês. Em fevereiro, houve a maior quantidade de registros com 31.780. No mês passado esse número caiu para 3.935. Já em maio, foram 537 casos confirmados. Os valores equivalem a uma queda de 98,31% de fevereiro para este mês.

A região Centro-Sul concentra a maior quantidade de casos da arbovirose. De acordo com a prefeitura, a região soma 12.085 registros. Já a região Norte tem o menor número de casos (3.432).

Veja os casos confirmados por região:

Barreiro - 9.513

Centro-Sul - 12.085

Leste - 4.232

Nordeste - 8.804

Noroeste - 6.548

Norte - 3.432

Oeste - 11.615

Pampulha - 4.019

Venda Nova - 4.495





Vacinação

A PBH iniciou nesta segunda-feira (27/5) a aplicação da segunda dose da vacina contra a dengue (Qdenga) no público de 10 e 11 anos. A expectativa é imunizar as cerca de 25 mil pessoas dessa faixa etária que já receberam a primeira dose da vacina. Os imunizantes serão disponibilizados nos 152 centros de saúde da capital e os endereços podem ser consultados neste on-line.

Para receber a segunda dose é necessário que o público esteja acompanhado dos pais, mães ou responsáveis legais. Além disso, no momento da aplicação, é necessário apresentar, preferencialmente, o documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF e cartão de vacina.

A convocação dos demais públicos, de 12 a 14 anos, para concluir o esquema vacinal será feita posteriormente, de acordo com intervalo necessário entre as aplicações.

Dengue em Minas

Segundo o último Boletim Epidemiológico de Monitoramento das arboviroses, divulgado dia 20 de maio pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), Minas Gerais registrou 1.432.719 casos prováveis (casos notificados, exceto os descartados) de dengue.

Desse total, 704.594 casos foram confirmados para a doença. Até o momento, há 504 óbitos confirmados por dengue no estado e 815 em investigação.



Em abril, Minas somou 1.226.333 casos prováveis, e 556.480 casos confirmados. No mesmo mês foram 324 óbitos.

Chikungunya

Em 2024, foram confirmados 4.498 casos de chikungunya em BH. Há, ainda, 1.682 casos em investigação.

O balanço no estado atinge a marca de 118.671 casos prováveis da doença, dos quais 85.596 foram confirmados. Até o momento, 64 óbitos foram confirmados por Chikungunya em Minas e 33 estão em investigação.