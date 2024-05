Belo Horizonte terá nove pontos de lazer e diversão para toda a família neste domingo (2/6). O programa "A Rua é Nossa", da Prefeitura (PBH), vai oferecer opções de esporte, atividades físicas e recreativas em diferentes espaços públicos espalhados pela cidade.

Os nove pontos estão localizados em bairros das regionais Barreiro, Leste, Oeste, Nordeste, Norte, Noroeste e Centro-Sul.

Dentre as atividades promovidas estão camas elásticas, brinquedos infláveis, tatuagens infantis, e oficinas variadas.

Confira a programação:

Barreiro



Local: Avenida Dep. Álvaro Antônio, s/n, esquina com Avenida Olinto Meireles - Bairro das Indústrias





Programação: Das 9h às 13h, as atividades recreativas serão cama elástica, brinquedo inflável, oficina de balão, air game, tatuagem temporária e totó.

Das 9h às 15h acontece o 2° Encontro Velhos Tempos, com uma exposição de carros antigos promovida por Sérgio Bastos.





Boa Vista

Local: Avenida Itaituba, entre as ruas Sucuri e Elísio de Brito



Programação: Das 9h às 13h, a criançada poderá se divertir com cama elástica, brinquedo inflável, arremesso de argola, blocos gigantes para montar e o boneco sempre em pé.





Buritis

Local: Rua Henrique Badaró Portugal, entre as ruas Eli Seabra Filho e Vila de Pedestre 34



Programação: Das 9h às 13h, as atividades recreativas incluem cama elástica, brinquedo inflável, oficina de balão, air game, tatuagem temporária e totó.





Fernão Dias

Local: Avenida Joaquim José Diniz, entre Praça Bolívia M. Viana e a Rua José Sérgio de Paula



Programação: Das 9h às 13h, a diversão está garantida com cama elástica, brinquedo inflável, arremesso de argola, blocos gigantes para montar e o boneco sempre em pé. Para aqueles que curtem dança, haverá uma oficina de breakdance para experimentar técnicas e movimentos desta modalidade.





Grajaú

Local: Avenida Silva Lobo entre as ruas Xapuri e Garret



Programação: Das 9h às 13h, atividades recreativas com cama elástica, brinquedo inflável, oficina de balão, air game, tatuagem temporária e totó.

Das 9h às 11h, a oficina de beach tênis, será uma boa oportunidade para experimentar o esporte.

Guarani

Local: Avenida Saramenha, entre Avenida Joaquim Clemente e Rua Samambaia



Programação: Das 9h às 13h, a diversão não para com cama elástica, brinquedo inflável, arremesso de argola, blocos gigantes para montar e o boneco sempre em pé.





Lagoinha

Local: Praça Santa Cruz - Rua Escravo Isidoro, s/n, Pedreira Prado Lopes



Programação: Próximo ao Centro de Saúde PPL, das 9h às 13h, as atividades recreativas vão incluir cama elástica, brinquedo inflável, arremesso de argola, blocos gigantes para montar e o boneco sempre em pé. Além disso, haverá esportes urbanos como skate e slackline.





Sagrada Família

Local: Avenida Petrolina, entre as ruas Waston Radicchi e Jacques Luciano



Programação: Das 9h às 13h, as atividades recreativas oferecem cama elástica, brinquedo inflável, arremesso de argola, blocos gigantes para montar e o boneco sempre em pé. Haverá jogos e brincadeiras como dama, jogo da velha, xadrez, dominó e amarelinha.

Promovida pela Federação Mineira de Carrinhos de Rolimã (FEMCAR), uma oficina vai ensinar práticas e dicas sobre o uso do carrinho de rolimã.





Savassi

Local: no cruzamento das Avenidas Getúlio Vargas e Cristóvão Colombo



Programação: 9h às 13h, a Savassi terá uma programação especial com cama elástica, brinquedo inflável, oficina de balão, air game, tatuagem temporária e totó. Em edição especial, dentro do programa A Rua é Nossa, acontecerá a Feira da Economia Solidária, das 9h às 13h, onde expositores de artesanato, confecção, cosméticos e alimentos comercializarão produtos.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa