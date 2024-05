O último dia de vacinação contra gripe é de grande procura pelo imunizante nos postos e centros de saúde de Belo Horizonte nesta sexta-feira (31/5).

No Centro de Saúde Noraldino de Lima, no Bairro Nova Suíça, Região Oeste da capital, diversas pessoas fizeram até fila para receber o imunizante da gripe na manhã desta sexta-feira (31/5).

Uma delas é a aposentada Cláudia Mara da Silva, de 59 anos: "Hoje é o último dia. Tem muita gente procurando a vacina, apesar do feriado", afirmou. Cláudia destacou que apesar da procura maior, não demorou a ser atendida.

Cláudia é aposentada da área da saúde e ressalta a importância da vacinação. "População tem que aproveitar, porque antigamente nós tínhamos dificuldade de tomar, porque tudo era vendido. Hoje não, hoje é de graça", pontua.



Claudia Mara da Silva, aposentada Leandro Couri/EM/D.A.Press

O desenvolvedor de TI Douglas Henrique Ribeiro, de 39 anos, está com as vacinas regularizadas, mas aproveitou o feriado para levar o filho Otto, de 4 anos. "Vim aproveitar a campanha de vacinação e colocar as vacinas em dia", contou.

O desenvolvedor explica o grande movimento de imunização no último dia. "O pessoal aproveitou o feriado, porque na correria do dia a dia muitas vezes não dá para vir. É importante está sempre em dia, para proteger não só a gente, mas como toda a comunidade a nossa volta", pondera.

Douglas Henrique Ribeiro, 39, Desenvolvedor em TI leva seu filho Otto, 4 Leandro Couri/EM/D.A.Press

O feriado não inibiu o grande fluxo de pessoas também na UPA Leste, onde pacientes aguardam atendimento em bancos e na calçada. No local, somente pronto atendimento com classificação de risco.

Na Upa Leste, pacientes aguardam atendimento em bancos e na calçada Leandro Couri/EM/D.A.Press

Baixa adesão

A menos de um mês da chegada do inverno, que começa em 20 de junho, mais da metade dos idosos da capital mineira ainda não se imunizaram contra a doença. De acordo com dados da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, 462 mil pessoas com mais de 60 anos ainda precisam tomar a dose da vacina trivalente, que protege contra três vírus, o H1N1, H3N2 e influenza B.



Até agora, a cobertura vacinal nesse grupo prioritário é de 45,1%, enquanto a meta estipulada pelo Ministério da Saúde é de 90%. Considerando todos os grupos prioritários preconizados pelo ministério, o percentual é ainda menor, ficando em 42,8%. A campanha de vacinação vai até nesta sexta-feira (31/5), mas as doses remanescentes continuarão disponíveis.

Documentação necessária

No momento da aplicação de todos os imunizantes, é necessário apresentar, preferencialmente, o documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF e cartão de vacina. Em caso de crianças e adolescentes é indispensável a presença de pais, mães ou responsáveis. Caso o acompanhamento seja por terceiros, é necessário apresentar o termo de autorização para vacinação, devidamente preenchido e assinado.

Vacinas disponíveis

A Prefeitura de Belo Horizonte destaca que todas as doses de vacina são aplicadas de acordo com a situação vacinal de cada pessoa. Além disso, não há impedimento em receber, no mesmo dia, as doses contra a poliomielite, contra a gripe e contra a covid-19. Já a administração da vacina contra a dengue não deve ser administrada com nenhum outro imunizante.



A vacina contra a gripe é aplicada em quem ainda não tenha recebido o imunizante neste ano. As doses ofertadas pela rede SUS-BH são trivalentes e protegem contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e o influenza B. No momento, os imunizantes contra a gripe estão disponíveis para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade.

As doses são disponibilizadas nos 152 centros de saúde, distribuídos pelas nove regionais da cidade. Confira o endereço e horário de funcionamento no Portal da Prefeitura.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos