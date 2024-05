O Ministério da Saúde anunciou a ampliação da campanha de vacinação contra a gripe para todas as faixas etárias. Todas as pessoas com mais de seis meses de idade já podem se vacinar. A distribuição das vacinas contra a gripe em 2024 teve início mais cedo nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Já no início de março, as doses foram enviadas às unidades federativas e seus municípios, com prioridade para os grupos de maior vulnerabilidade e agora, no mês de maio, foram liberadas para todos os grupos.



O infectologista do Hospital Semper, Leandro Curi explica que as campanhas de vacinação ocorrem anualmente porque elas têm como função nos preparar para os vírus de cada temporada. “Temos que lembrar que os vírus da gripe são extremamente mutáveis, eles mudam a cada ano. Então, temos o H1N1 com suas versões e variantes, o H3N2, o H5N1 e o influenza do tipo B. Os cientistas pegam os principais tipos de vírus circulantes naquele ano no hemisfério norte e os incluem na vacina para que, quando o vírus chegar ao hemisfério sul, estejamos mais preparados para enfrenta-lo”, afirma.

Leandro Curi enfatiza a importância crucial da vacinação para os grupos de risco. "Em organismos mais vulneráveis, a vacinação se torna ainda mais indispensável, pois a doença tende a se manifestar de forma mais severa devido a questões imunológicas. Grávidas, indivíduos em extremos de idade - como crianças menores de 5 anos, especialmente aquelas com menos de um ano, e idosos com mais de 65 anos - e pessoas com sistemas imunológicos comprometidos correm o risco de desenvolver sintomas mais graves se não forem vacinadas", destaca.O infectologista ressalta que, ao contrário do que a maioria pensa, não existem diferentes tipos de gripe, o que existem são diferentes tipos de vírus que podem causar a gripe. Em relação aos sintomas da doença, ele explica que ela afeta todo o corpo, principalmente os pulmões, sendo introduzida através das vias aéreas superiores, como boca e nariz. Porém, em alguns casos, pode acometer o organismo inteiro. “Os sintomas da gripe podem incluir febre, dor de cabeça, dor no corpo, indisposição, mal-estar e perda de apetite em alguns casos, além de possíveis sintomas gastrointestinais, como diarreia. Portanto, embora inicialmente afete só as vias respiratórias, seus efeitos podem se manifestar em todo o corpo.”

Leia: Quilos Mortais: por que e como as pessoas chegam à obesidade mórbida?



O médico evidencia que, na maioria das vezes, a gripe se resolve bem, geralmente de forma leve. Para aqueles que sofrem com uma forma mais grave da influenza, a recomendação é simples: repouso e muita hidratação. De acordo com ele, isso é essencial para melhorar a condição clínica, além de ser importante sempre procurar um especialista antes de se medicar por conta própria.

Leia: As dez principais dúvidas sobre o uso da pílula do dia seguinte



Leandro dá dicas que, combinadas com a vacinação, podem reduzir significativamente o risco de complicações decorrentes da gripe. “Seja resfriado, gripe ou COVID, é importante usar máscara ao apresentar sintomas respiratórios e evitar contato próximo com outras pessoas. Seguir a etiqueta respiratória, como cobrir a boca ao espirrar ou tossir, é crucial para evitar a propagação de gotículas para os outros. Além disso, manter uma hidratação adequada é fundamental”, recomenda o profissional.