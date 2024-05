BH registrou o dia mais frio do ano nesta sexta; sensação térmica ficou abaixo de zero

O município de Caldas, no Sul de Minas Gerais, registrou 1,6ºC na manhã desta sexta-feira (31/5), a temperatura mais baixa do país. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o registro ocorreu entre 6h e 7h.

Outras cidades do Sul de Minas também registraram baixas temperaturas nesta sexta, se consolidando como as cidades mais frias do estado (veja lista abaixo). Seguida de Caldas, Maria da Fé registrou 2ºC. No terceiro lugar do ranking está Bambuí, com 6,6ºC. Passos ocupou o quarto lugar da lista, com 7,6ºC, e Varginha ficou em último, com 7,7ºC.

Segundo o Inmet, Belo Horizonte também teve baixa temperatura nesta manhã. A capital mineira registrou 11,4ºC na Estação do Cercadinho, na Região Oeste da de BH, com sensação de -4,8°C. Na Estação Pampulha a menor temperatura registrada foi de 13,4°C, com sensação térmica de 15,2°C.

Este é o segundo dia consecutivo que o município registra a menor temperatura do ano. Ontem (30/5), a temperatura havia sido de 14,6°C. Outra baixa temperatura foi registrada em abril, quando os termômetros marcaram a então mínima de 15,4°C.





Previsão do tempo em MG

Segundo o Inmet, as condições climáticas desta sexta são favoráveis para o tempo estável com baixas temperaturas devido à presença de uma grande massa de ar frio. O frio continua no final de semana em quase todo o estado. Há previsão de geada em pontos isolados do Sul de Minas.

De acordo com a previsão do tempo, o dia deve ser de céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva fraca ou chuvisco no Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Jequitinhonha. Nas demais regiões, o dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado. No Triângulo e no Alto Paranaíba há possibilidade de névoa seca.

Embora grande parte do estado enfrente o frio nesta sexta, o Norte de Minas pode registrar até 32ºC hoje. No final de semana, o tempo segue estável em todas as regiões. A temperatura máxima pode chegar a 31ºC nos dois dias do fim de semana, enquanto a mínima deve ser de 1ºC no sábado (1/6) e 2ºC no domingo (2/6). Em BH, a máxima deve ser de 24ºC e a mínima de 13ºC.

Confira as cidades mais frias de MG nesta sexta, entre 6h e 7h: