A Receita Federal e a Polícia Federal fizeram a maior apreensão de haxixe em carga estrangeira do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte

A Receita Federal e a Polícia Federal fizeram a maior apreensão de haxixe em carga estrangeira do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (31/5).

A equipe de fiscalização aduaneira, com ajuda de um cão farejador, encontraram 152 kg da droga misturadas em carga de empresa importadora. O haxixe estava oculto em caixas metálicas, misturadas a outras mercadorias de origem estrangeira.

O destino final da carga era uma empresa importadora sediada em Juiz de Fora. A partir desta apreensão no aeroporto de Confins, a Receita Federal rastreou outra carga localizada no aeroporto da Zona da Mata que tinha como destinatária a mesma importadora. O material foi encaminhado para Belo Horizonte.

Ao todo, 39 toneladas de produtos estrangeiros com fortes indícios de importação irregular foram verificados e, misturados a eles, 152 kg de haxixe. A carga foi avaliada em aproximadamente R$ 50 milhões.

“A ação demonstra o comprometimento e a eficiência das equipes de fiscalização da Receita Federal e da Polícia Federal no combate ao contrabando e tráfico de drogas, visando proteger as fronteiras nacionais e garantir a segurança da sociedade. A Receita Federal reitera o compromisso em atuar de forma incisiva no combate aos crimes transfronteiriços e à importação de mercadorias de forma irregular”, informou a Receita Federal.