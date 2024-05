Celulares estavam escondidos dentro de pacote de rosquinhas enviado por Sedex para um detento do presídio de São João del-Rei

Policiais penais apreenderam cinco mini aparelhos celulares escondidos dentro de biscoitos no presídio de São João del-Rei, Região Central de Minas, nessa quarta-feira (29/5).

Os celulares, que possuem tamanho semelhante ao de uma tampa de caneta, foram enviados via Sedex para um detento do presídio.



Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), além dos celulares, também foram apreendidos cinco chips e cinco pontas de cabo USB.

"Todo este material foi apreendido antes de chegar nas mãos do destinatário, graças à experiência dos policiais penais em detectar as mais criativas formas de tentar introduzir ilícitos dentro de unidades prisionais. Junto a isto, somam-se as normas e procedimentos padrão de segurança, estabelecidos pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais", informou a secretaria.

A direção da unidade prisional realizou o Registro de Eventos de Defesa Social (Reds) e encaminhou o material apreendido, bem como o preso, para a Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Foi aberto um processo administrativo para o detento, por falta disciplinar grave, que também poderá responder criminalmente.

As investigações são de responsabilidade da Polícia Civil, que também vai averiguar se o remetente foi realmente a esposa, conforme consta no Sedex.