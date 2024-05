Dois homens de 35 anos, com mandados de prisão em aberto, foram presos durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada dessa quarta-feira (29/3), na BR-381, a rodovia Fernão Dias, em Carmópolis de Minas, no Centro-Oeste de Minas.

Segundo a PRF, as prisões aconteceram depois de uma solicitação da Polícia Civil acerca do cumprimento de um mandado de prisão expedido na segunda-feira (27/5). Segundo a PC, o alvo do mandado estava conduzindo um veículo de carga pela Fernão Dias.

Na madrugada de quarta-feira, a equipe PRF abordou uma carreta Volvo ocupada por dois indivíduos. O mandado de prisão era em desfavor do caminhoneiro, tendo em vista a condenação de 15 anos de reclusão pela prática do crime de homicídio.

Ainda durante os procedimentos de fiscalização, os policiais fizeram consultas nos sistemas informatizados acerca do passageiro do veículo, tendo sido constatado que ele também tinha em seu desfavor um mandado de prisão em aberto expedido em março de 2023, uma vez que o homem estava foragido do sistema prisional.

Diante disso, foi dada voz de prisão aos dois indivíduos que foram encaminhados para a Polícia Judiciária em Carmópolis de Minas para o cumprimento dos mandados.