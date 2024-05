A Polícia Civil ainda não tem pista do homem que praticou, na noite de quarta-feira (29/5), um duplo homicídio, e ainda feriu uma terceira pessoa, numa quadra de futebol society, na Rua São Lourenço, Vila Presidente Kennedy, em Betim. Adenilson Ferreira Amorim, de 38 anos, e Giovane Rocha Carvalho, de 20 , morreram com os corpos crivados de balas. Guilherme Henrique Santos e Silva, de 36 anos, levou um tiro na perna.





O crime ocorreu, segundo a Polícia Militar, às 21h, numa quadra onde uma pelada era disputada. No bar do estabelecimento no qual acontecia a chamada “resenha” - os peladeiros se reúnem depois de jogarem, para uma confraternização -, estavam as três vítimas.

O local foi invadido por um homem, usando capacete e empunhando um revólver, que foi em direção a Giovane e Adenilson, começando a atirar. As duas vítimas caíram ao serem atingidas. O atirador investiu na direção dos dois e disparou outras vezes, fugindo em seguida.





Segundo testemunhas, um pouco à frente da quadra, um motociclista esperava pelo atirador, que montou na garupa. Os dois fugiram em alta velocidade.





Fichas criminais





Segundo a PM, Adenilson usava uma tornozeleira eletrônica e tem diversas passagens pela polícia.





Já Giovane é envolvido com o tráfico de drogas, tendo sido preso diversas vezes. Ele, segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da PM, era frequentador da Praça Guanabara, também na Vila Presidente Kennedy, onde traficava.





Já Guilherme, a vítima que levou um tiro na perna, não tem passagens pela polícia. Ele foi levado para o Hospital Metropolitano.





A polícia analisa as filmagens de uma câmera de vídeo da quadra e também de uma loja vizinha. No entanto, será difícil identificar o atirador pelas imagens, pois ele, o tempo todo, usa um capacete.