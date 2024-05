O ator Jean Paulo Campos, conhecido por interpretar o personagem Cirilo na novela “Carrossel”, foi visto em uma pastelaria na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nessa quarta-feira (30/5), véspera do feriado de Corpus Christi.

A presença do ator, que estava acompanhado por amigos, rapidamente chamou a atenção das pessoas. Vários fãs que reconheciam o ídolo de sua infância não perderam a oportunidade de se aproximar para pedir autógrafos e tirar fotos. Esbanjando simpatia, Jean Paulo atendeu a todos com um sorriso no rosto.

Jean se tornou um rosto conhecido nas telinhas brasileiras ao dar vida ao sofrido Cirilo, seu personagem mais marcante em 12 anos de carreira. Agora com 19 anos, o ator faz parte do elenco de 'Vai na fé'', novela da Globo.