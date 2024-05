O adro da igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, no bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, amanheceu decorado com os tapetes devocionais - tradição secular de tapetes feitos com serragem colorida -, nesta quinta-feira (30/5), para a celebração do feriado de Corpus Christi. As celebrações, iniciadas pela manhã, seguem até às 19h.

O arcebispo dom Walmor Oliveira de Azevedo preside a celebração eucarística na paróquia, às 17h. Bruna de Azevedo Miguel, promotora de vendas, viajou de Contagem, na Grande BH, para reviver as memórias de sua infância, marcada pela criação dos tapetes devocionais com pó de serragem. Ao admirar o tapete que homenageia as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul, Bruna não conteve a emoção. “É essencial continuarmos a lembrar da importância de ajudar, de seguir fazendo doações e fortalecer este estado tão afetado pelas enchentes. Aproveito este feriado, um momento de fé, para pedir pela vida das pessoas atingidas, pela recuperação do estado e das famílias”, compartilhou emocionada ao Estado de Minas.

Luzia Marta Marques, devota da Igreja da Boa Viagem, também foi transportada de volta à sua infância ao ver os tapetes devocionais. Vinda de Cristiano Otoni, na Região Central de Minas, onde a tradição de confeccionar esses tapetes sempre esteve presente, Luzia sentiu um reencontro com seu passado. “É um retorno à infância, um encontro com o passado, envolto em um momento de profunda fé”, relatou.

Os tapetes devocionais são uma tradição rica e colorida, especialmente viva durante o Corpus Christi, uma celebração católica que homenageia o Santíssimo Sacramento. Confeccionados com materiais simples como serragem colorida, sal, flores e outros elementos, esses tapetes enfeitam as ruas e criam um caminho sagrado para as procissões. O feriado de Corpus Christi é uma data tradicional nas cidades históricas de Minas Gerais, onde são realizadas procissões, missas e festividades em exaltação à eucaristia.