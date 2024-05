A manhã do feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (30/5), começou com congestionamentos e tráfego intensos em diversos pontos de Belo Horizonte e Região Metropolitana. Motoristas que decidiram aproveitar o feriado prolongado para a pegar a estrada se deparam com longas filas nas estradas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais (PRF-MG), a BR-381, na Grande BH, na saída para Vitória, Espírito Santo, registrou fluxo intenso de veículos, já às 6h30.

Para quem passa pelo trecho da BR-381 entre BH e São Paulo, a situação era de normalidade em ambos os sentidos por volta do mesmo horário, segundo a concessionária Arteris Fernão Dias, responsável por administrar o trecho da rodovia. A expectativa da concessionária é que aproximadamente 320 mil veículos passem pela rodovia ao longo do dia, com pico previsto para às 13h.

Ainda segundo a Arteris Fernão Dias, por volta das 8h30, havia alto fluxo de veículos entre os km 499 e 504, em Betim, na Grande BH, sentido São Paulo, causando lentidão no trânsito.

BR-040

Quem pega a estrada no sentido Rio de Janeiro, pode se deparar com um congestionamento de cerca de 2km, na BR-040, na altura do km 615, em Congonhas, na Região Central mineira. De acordo com a concessionária Via 040, a lentidão também ocorre pelo excesso de veículos.

Já no sentido Distrito Federal, também na BR-040, na altura do km 463, em Sete Lagoas, também na Região Central, um acidente provoca lentidão de 2km. Mais informações sobre o acidente ainda não foram informadas.

De acordo com a PRF, nas demais rodovias federais também não há registro de congestionamentos