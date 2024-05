Uma mulher de 25 anos capotou o veículo na LMG-879, no município de Machado, no Sul de Minas Gerais, ao desviar de um cachorro no meio da via. Ela estava acompanhada de um homem, de 27.

De acordo com os militares, o acidente aconteceu por volta das 12h50 desta quinta-feira (30), feriado de Corpus Christi. O veículo seguia sentido Alfenas/Poços de Caldas.

Quando os bombeiros chegaram ao local, as vítimas já estavam fora do carro. Mesmo com a presença da ambulância do município de Serrania, as vítimas recusaram atendimento, pois tiveram apenas ferimentos leves.

A mulher, que conduzia o automóvel, disse que perdeu o controle da direção ao desviar de um cachorro que apareceu na pista.

A Polícia Militar também esteve no local para registro da ocorrência.