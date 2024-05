Olhares atentos e momentos de emoção em decorrência da fé deram o tom na praça do Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia (Igreja Boa Viagem) no Centro de Belo Horizonte, durante missa celebrada nesta quinta-feira (30/5) pelo arcebispo dom Walmor Oliveira de Azevedo. Na acolhida aos fiéis, o religioso frisou que a celebração de Corpus Christi, iniciada às 17h, reuniu peregrinos no marco zero da capital mineira, onde a cidade começou. “Aqui, dom Antônio dos Santos Cabral, primeiro arcebispo metropolitano, marcou o tecido da história belo-horizontina com o compromisso eucarístico”, disse.

No dia de Corpus Christi, a Igreja Católica no mundo inteiro celebra o intitulado Mistério da Eucaristia – sacramento do corpo e sangue de Jesus Cristo. A festividade se refere à instituição da eucaristia, recordando a última ceia de Jesus com os apóstolos. Instituída em 1264 pelo papa Urbano IV e inspirada pelas revelações da freira belga Juliana de Mont Cornillon, a comemoração de Corpus Christi ocorre sempre na quinta-feira após o Domingo da Santíssima Trindade.

Missa no Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia (Igreja Boa Viagem) começou às 17h. Em seguida, às 18h, procissão seguiu em direção à Igreja São José Ramon Lisboa EM/DA.Press

Ao refletir sobre o Mistério da Eucaristia durante a missa na Igreja Boa Viagem, dom Walmor explicou: “Deus, que é pai e nos ama tanto, nos quis mais perto dele. Por isso, enviou o seu filho Amado. A marca da mediação de Jesus, unindo a humanidade a Deus, é o amor. Celebramos a memória de Jesus porque assim o mestre determinou.”

“O testemunho de fé na eucaristia deve ocorrer em todas as circunstâncias da vida, buscando amar cada pessoa e fazer o bem. As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Somos chamados a dar testemunho da Eucaristia em todas as circunstâncias da vida.

Ao fim da missa, que terminou às 18h, uma multidão seguiu em procissão luminosa o Santíssimo Sacramento pela Avenida Afonso Pena. A caminhada de um quilômetro – que reuniu adultos, jovens e crianças – foi feita até o Santuário Arquidiocesano São José (Igreja São José).

Procissão luminosa, que acompanhou o Santíssi­mo Sacramento, chegou à Igreja São José por volta das 19h20 Ramon Lisboa/EM/DA. Press

Sob os pés dos fiéis, o tapete devocional reuniu uma série de ilustrações, como, por exemplo, o cordeiro de Deus e símbolos eucarísticos diversos, além de uma menção ao Rio Grande do Sul por causa da tragédia decorrente das enchentes no estado. Finalizando o trajeto, na Igreja São José, os fiéis puderam apreciar a representação da Santíssima Trindade na escadaria do santuário.