Lô Borges, Toninho Horta, Cláudio Venturini, Telo Borges, Tadeu Franco, Chico Amaral, Rogério Flausino, Wilson Sideral, Aline Calixto, Podé, Felipe Bedetti, Bárbara Barcellos e banda no Festival Minas pelo Rio Grande do Sul

Foi uma aposta arriscada a do advogado Rafael Lacerda, que reuniu importantes artistas mineiros para se apresentarem sem cachê no Festival Minas pelo Rio Grande do Sul, na noite do feriado de Corpus Christi (30/5). O evento arrecadou fundos para as vítimas da tragédia climática gaúcha.

Realizado no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes quase lotado, o festival contou com Lô Borges, Toninho Horta, Cláudio Venturini, Telo Borges, Lelo Zanetti, Tadeu Franco, Chico Amaral, Rogério Flausino, Wilson Sideral, Podé, Aline Calixto e representantes da nova geração, como Felipe Bedetti e Bárbara Barcellos.

Todos foram acompanhados pela banda formada por Rodrigo Borges (violão), Ian Guedes (guitarra), Adriano Campagnani (baixo), André Godoy (bateria) e Christiano Caldas (teclado).





Microfonia e atrasos

Diante do line-up de peso, a expectativa era de que as apresentações transcorressem de maneira ágil e organizada, o que não aconteceu.

Telo Borges, Toninho Horta, Cláudio Venturini e Lô Borges sofreram com a microfonia. Venturini teve problemas com o retorno de som: não escutava a própria voz nas caixas à frente nem no fone de ouvido. Dirigindo-se ao técnico de som, ele pediu o retorno, aguardou e reclamou. Por fim, decidiu cantar sem escutar a própria voz.

Contribuindo para a maré de azar do integrante do 14 Bis, o som da guitarra ficou muito mais alto do que o da banda. Venturini elevou o tom da voz. Sem escutar o que cantava, sua apresentação, que teria de tudo para ser impecável, acabou se tornando uma barulheira desmedida.

A demora da equipe técnica na troca de instrumentos contribuiu para a quebra do ritmo da apresentação. Entre os shows de Toninho Horta é Podé, o mestre de cerimônia Dudu Schechtel precisou entrar em cena para entreter o público por bons minutos.

MPB, samba, forró e rock

Apesar dos contratempos, cada artista deu um show à parte, com repertório transitando por MPB, samba, forró e rock.

Ian Guedes apresentou a canção autoral e intimista “Tudo vai passar”, parceria com Chico Amaral. Adriano Campagnani interpretou uma peça solo de contrabaixo impecável chamada “Arpoador”.

Chico Amaral, por sua vez, emocionou parte do público com “Bachianas n° 5”, de Villa-Lobos. Toninho Horta deu uma verdadeira aula de guitarra em “Serenade” e “Manuel, o audaz”. Aline Calixto invocou Oxóssi, enquanto Bárbara Barcellos pôs fé na potência do forró de Dominguinhos, Gilberto Gil e João Donato.

O rock n’ roll ficou a cargo de Podé, Lelo Zanetti, Rogério Flausino, Wilson Sideral e, surpreendentemente, Tadeu Franco, que sintetizou a essência do estilo com sua interpretação de “Rock n’ Raul”, de Caetano Veloso.

Lô Borges “brincou de Clube da Esquina”, como disse. Junto do sobrinho Rodrigo Borges, tocou “Trem azul” e “Um girassol da cor do seu cabelo”. Fechando a noite, todos voltaram ao palco para cantar “Para Lennon e McCartney”.



REPERTÓRIO DA NOITE



. “Nada será como antes” – Rodrigo Borges e banda

. “Tudo vai passar” – Ian Guedes e banda

. “Arpoador” – Adriano Campagnani

. “Voa bicho” – Telo Borges e banda

. “Vento de maio” – Telo Borges e banda

. “Rock 'n' Raul” – Tadeu Franco e banda

. “Eu, você e todos nós” – Tadeu Franco e banda

. “Bola de meia, bola de gude” – Cláudio Venturini e banda

. “Nossa linda juventude” – Cláudio Venturini e banda

. “Carta ao Brasil” – Felipe Bedetti

. “Em sonho” – Felipe Bedetti e Christiano Caldas

. “Gente que vem de Lisboa” – Felipe Bedetti

. “Singular” – Chico Amaral e banda

. “Bachiana n° 5” – Chico Amaral e banda

. “Nascente” – Paula Santoro e Christiano Caldas

. “San Vicente” – Paula Santoro e Christiano Caldas

. “Serenade” – Toninho Horta é Diana Popoff

. “Manuel, o audaz” – Toninho Horta, Diana Popoff e banda

. “Basta” – Podé

. “O sol” – Podé

. “O bem” – Aline Calixto e percussão

. “Oxóssi” – Aline Calixto e banda

. “Espere por mim, morena” – Bárbara Barcellos & Manacá da Serra

. “Lamento sertanejo” – Bárbara Barcellos & Manacá da Serra

. “Flor de maracujá” – Bárbara Barcellos & Manacá da Serra

. “Dois rios” – Lelo Zanetti e banda

. “Resposta” – Podé, Lelo Zanetti e banda

. “Mar azul” – Lelo Zanetti e Rodrigo Borges

. “O tempo não para” – Rogério Flausino, Wilson Sideral e banda

. “Fácil” – Rogério Flausino, Wilson Sideral e banda

. “Dias melhores” – Rogério Flausino, Wilson Sideral e banda

. “Trem azul” – Lô Borges, Rodrigo Borges e banda

. “Um girassol da cor do seu cabelo” – Lô Borges, Rodrigo Borges e banda

. “Para Lennon e McCartney” – Todos os músicos