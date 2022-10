Bárbara Barcellos e Theo Lustosa saúdam a vida com o EP 'Ravi'

Bárbara Barcellos e Theo Lustosa homenageiam o primeiro filho (foto: Andreza de Paula/divulgação)

O compositor e acordeonista Theo Lustosa e a cantora e compositora Bárbara Barcellos mandaram para as plataformas digitais “Ravi”, com três músicas instrumentais e faixa bônus. O EP é homenagem ao filho deles, que nasceu recentemente.









“A música ‘Sol da noite’, por exemplo, é uma referência ao descanso, e ‘Sol nascente’, ao nascer do dia”, continua.





Já “Dança do sol” remete ao forró, é mistura da música de Minas Gerais com ritmos do Nordeste. “Ela pode sugerir Ravi, simplesmente. E também a dança da vida, com seus momentos de calmaria, respiração, agitação, turbulência e alegria”, conta o pai coruja.





A faixa bônus, segunda versão de “Sol da noite”, chega na voz de Bárbara com pegada diferente. “Na verdade, ela não tem letra, é instrumental cantada”, explica o acordeonista. “A diferença é que uma tem a sanfona, e a outra não. Uma tem guitarra, a outra não.”





Ravi está completando dois meses. “O EP é para celebrar mesmo, marcar, registrar o nascimento dele. É um trabalho à parte daquele que tradicionalmente a gente faz no Manacá da Serra, mais ligado ao forró e a ritmos brasileiros”, diz Theo, que integra o trio ao lado de Bárbara Barcellos e do percussionista capixaba Dil Brasil.





