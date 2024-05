O compositor, saxofonista e multi-instrumentista Chico Amaral lança nesta sexta (10/5) o disco “Canções brasileiras”, com uma apresentação do quarteto que leva seu nome, no Clube de Jazz Café com Letras.



Autor junto com Samuel Rosa de alguns dos maiores sucessos do Skank, como “Vou deixar” e “Jackie tequila”, o belo-horizontino começou a carreira no final da década de 1970, tocando choro no grupo Naquele Tempo. Também já trabalhou como pianista, flautista e guitarrista e, desde o fim de sua parceria com o Skank, há cerca de duas décadas, tem se dedicado à música instrumental, tendo deixado a composição em segundo plano.



Gravado com os companheiros do quarteto Christiano Caldas (piano), Enéias Xavier (baixo) e Lincoln Cheib (bateria), “Canções brasileiras” reúne releituras de sete obras de importantes compositores brasileiros, abrangendo a bossa nova, a MPB e o samba



São todas composições que fazem parte do repertório de shows do artista. “Resolvi gravar essas canções porque é um trabalho que o público gosta e que sempre foi recebido de uma maneira muito calorosa”, diz. “Decidi que precisava de um registro dessas músicas gravadas porque o jeito de tocá-las representa muito bem o nosso show e a nossa música.”



É o caso da “Bachiana nº 5”, de Heitor Villa-Lobos. “Foi muito natural a escolha dessa música. Eu a toco há décadas nesse mesmo formato que a gente gravou”, afirma. É esse também o caso de “Doralice”, de Dorival Caymmi, e “Tarde”, de Milton Nascimento e Márcio Borges.



Disponível nas plataformas digitais desde a manhã de hoje, o disco foi gravado em apenas quatro dias, em um estúdio em Entre Rios de Minas. Pela primeira vez, Chico se juntou ao pianista Christiano Caldas na preparação dos arranjos e diz que pretende fazer outros trabalhos com o quarteto. “Estou gostando dessa formação com o piano”, afirma.



Questionado sobre o fim do Skank, ele diz ter achado correta a decisão da banda encerrar as atividades. “Sinto que o Skank cumpriu seu ciclo de apresentações e gravações de uma maneira muito bela. Acho que eles escolheram parar no devido tempo, mas também, acredito que o Skank não para nunca. Sempre vai ter gente que vai querer ouvir a banda de novo ao vivo.”



Chico Amaral diz que as expectativas estão altas para a apresentação desta sexta-feira com seu quarteto. Além das composições do disco “Canções brasileiras”, o show terá algumas de suas músicas, incluindo ”Singular” e “Estação 104”.



“CANÇÕES BRASILEIRAS”

Álbum de Chico Amaral Quarteto. Disponível nas plataformas digitais. Show de lançamento nesta sexta (10/5), às 21h, no Clube de Jazz Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 40 – Funcionários). Ingressos à venda pelo Sympla. Área interna R$ 45 (assento individual) e R$ 25 (balcão) e área externa R$ 40 (mesa para 2) e R$ 80 (mesa para 4).



Outros shows

>>> PADRE FÁBIO DE MELO – ESPECIAL DIA DAS MÃES

Neste sábado (11/5), o padre Fábio de Melo realiza um show em homenagem às mães, dentro da turnê “ Este sou eu”, no Arena Hall (Av. Nossa Sra. do Carmo, 230 – Savassi). No repertório, clássicos e composições autorais que se tornaram sucessos ao longo de 25 anos de carreira musical do sacerdote, como “Nas asas do senhor”, “Onde Deus possa me ouvir” e “Trem bala”. Ingressos à venda no Sympla e na bilheteria local. Arquibancada R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia); cadeira ouro R$ 300 (inteira) e R$ 180 (meia) e cadeira VIP R$ 440 (preço único).



>>> Orquestra Ouro Preto

Em solidariedade às vítimas da tragédia ambiental no Rio Grande do Sul, a Orquestra Ouro Preto irá destinar toda a renda do concerto que fará neste domingo (12/5), às 11h, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1046 - Centro), para as vítimas das chuvas no estado. A formação mineira convoca ainda o público a doar água mineral e alimentos não-perecíveis, que serão recolhidos no local e encaminhados para as áreas atingidas. Como agradecimento, cada doador ganhará um álbum que integra a discografia da orquestra. Os ingressos estão à venda no Sympla e na bilheteria do teatro, a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).