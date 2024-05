Justin Bieber e Hailey Bieber anunciaram, nesta quinta-feira (9/5), que estão à espera do primeiro filho do casal. A gravidez da modelo foi confirmada por meio de uma postagem no Instagram onde o casal compartilhou uma sequência de fotos onde Hailey exibe a barriga de grávida em um vestido branco de renda.

Hailey e Justin oficializaram a união em setembro de 2018 em um hotel intimista na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Em uma das fotos, o casal parece ter renovado os votos matrimoniais, reafirmando seu compromisso um com o outro.



A notícia foi recebida com uma onda de amor e felicitações dos fãs e amigos, que encheram as redes sociais do casal com mensagens de parabéns e votos de felicidade.