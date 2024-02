Fora dos palcos desde 2022, o cantor Justin Bieber pode estar próximo de um comeback. É o que os fãs do canadense acreditam. Os rumores começaram após Justin aparecer cantando em um estúdio de gravação em fotos feitas pelo fotógrafo Rory Kramer. Dono de hits como ‘Sorry’, ‘Love yourself’ e ‘Baby’, o cantor parece estar empolgado, enquanto se apresenta com outros músicos.

Na legenda, Justin usou apenas um emoji. Hailey Bieber, esposa do cantor, deixou um comentário misterioso na publicação: “Exatamente”. Os registros foram o suficiente para os fãs criarem teorias de um novo trabalho de Bieber. “É um sinal, por favor”, escreveu uma belieber.

“Estamos prestes a vivenciar mais um comeback do Justin na música e nos palcos”, previu outra fã. Até mesmo a conta oficial do Instagram na rede social comemorou as fotos. “Justin está de volta”, diz o comentário.

O último álbum de Justin Bieber é ‘Justice’, lançado em 2021. Em 2022, ele esteve no Brasil, quando se apresentou no Rock in Rio. Durante a passagem pelo país, o canadense anunciou uma pausa em sua turnê mundial. “Preciso de tempo para descansar e melhorar”, justificou na época.

Justin disse que a pausa era necessária para que ele pudesse cuidar de sua saúde física e mental. No início de 2022, o cantor anunciou que tinha a Síndrome de Ramsay-Hunt, que deixou parte de seu rosto paralisado.

“Depois de descansar e consultar os meus médicos, a minha família e a minha equipe, eu fui à Europa para dar continuidade à turnê. Fiz seis shows, mas isso me custou caro. No último fim de semana, me apresentei no Rock in Rio e dei o meu melhor para os brasileiros”, explicou na época.

O canadense chegou a cancelar duas apresentações solo que faria em São Paulo, após a participação no festival carioca. “Ao sair do palco, a exaustão tomou conta de mim e eu percebi que, agora, preciso fazer da minha saúde a minha prioridade. Então, estou dando uma pausa na turnê. Ficarei bem, mas preciso de tempo para descansar e melhorar”, declarou na época.