A cantora Ludmilla compartilhou aos seguidores que comprou uma igreja evangélica, no Bairro Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. A artista, que é fiel e já frequentava o templo, anunciou durante um culto que faria a aquisição, na noite dessa segunda-feira (29/1).

Em um story no Instagram, Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, compartilhou nesta terça (30/1) o momento em que a cantora conta a novidade para a pastora Adriana Pereira. Nas imagens, a religiosa fica visivelmente emocionada.

Na legenda, a ex-BBB contou que Ludmilla já tinha equipado o templo com um equipamento de som. "Além de equipar toda igreja com o som de alta tecnologia, ontem (segunda) ela comprou a igreja por completo! Vocês têm noção do que é isso? É amar ao próximo mais do que a si mesmo e fazer com que a mensagem de Deus nunca deixe de ser alcançada por todos. Cada dia mais me orgulho de você", escreveu.

A igreja já funcionava no local, mas era alugada. Em seu perfil, Ludmilla declarou que fez a ação em prol da sua crença. “Estou tão feliz que consegui comprar uma igreja para meu Deus!", publicou. A pastora Adriana Pereira agradeceu a atitude da fiel e, em uma live após o culto, contou que toda a família de Ludmilla estava presente no momento da surpresa.

Ludmilla vive grande momento na carreira, com seu show "Numa nice". Ela foi anunciada como atração do festival Coachella, um dos maiores do mundo, que acontecerá nos Estados Unidos em abril. A cantora também foi eleita Artista do Ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).