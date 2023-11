Ludmilla quebrou o protocolo do Prêmio Multishow 2023 nessa terça- feira (07/11) e soltou a voz para cantar o hino nacional, provando que sabe a letra de cor. “Quebrei o protocolo, mas precisava fazer isso”, disse a cantora no palco.



No domingo, Ludmilla viralizou nas redes sociais com uma apresentação polêmica no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 ao lado do músico Miguel Vicente no cavaco. No registro, não é possível ouvir a voz de Ludmilla até "retumbante", enquanto o som do cavaco segue sem problemas. Ela foi amplamente criticada na internet, com acusações de não saber a letra do Hino.

A cantora se manifestou em uma postagem afirmando que houve um problema com o sistema de som, e por isso sua voz não era audível. "Só teve uma falha no som no início, mas a gente tirou de letra e arrasou. Foi top! Foi lindo!", escreveu.

Premiação

Ludmilla foi um dos principais destaques da noite de premiação. Ela conquistou duas das principais categorias: Voz do ano e Show do Ano, com ‘Numanice’.