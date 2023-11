Ilustrador cria Bonde do Mistério, um novo design aos personagens de Scooby-Doo

A turma do Scooby-Doo vem fazendo parte da vida de várias crianças desde 1969 e até hoje conquista o público com suas investigações. Velma, Daphne, Fred, Salsicha e seu cachorro falante Scooby-Doo desvendam enigmas que nem mesmo a polícia é capaz de resolver. As descobertas, que se passam nos Estados Unidos, sempre acabam em um final feliz onde os adolescentes e o animal de estimação desmascaram grandes vilões. Mas como seriam os personagens da animação caso fossem brasileiros?

Lembrei d quando eu lancei meu redesign do bonde do mistério ???? https://t.co/JT0ybShYCa pic.twitter.com/Dqg47aJ9AR — Marquinhos (@poxamarquinhos) November 5, 2023

Foi pensando nisso que um ilustrador recriou o design das figuras do desenho, inspirado em personalidades e tipicidades brasileiras, como o tiktoker Xurrasco e o estilo “chavoso” de ser. O artista, identificado como Marquinhos no X, antigo Twitter, fez a criação em janeiro deste ano, mas relembrou a arte através de uma publicação na rede social, que viralizou.

“Lembrei de quando eu lancei meu redesign do bonde do mistério”, disse Marquinhos. O vídeo foi compartilhado por um perfil famoso no X e até a manhã desta quarta-feira (8/11) já havia alcançado mais de 3 milhões de visualizações.

Dentre as modificações, o que mais chamou a atenção dos internautas foi a mudança dos inseparáveis Scooby e Salsicha. O animal falante, que se trata de um dogue alemão, se transformou em um adorável vira-lata caramelo, querido por grande parte dos brasileiros. Já o dono do pet teve o corte de cabelo e o tipo de vestimenta inspirado no tiktoker Churrasco, famoso por suas danças na internet.

As amigas Daphne e Velma também passaram por uma transição: a patricinha ruiva se transformou numa bela jovem de pele negra, com direito a bijuterias. Apesar de estilizadas, suas vestimentas mantiveram a mesma paleta de cores. Enquanto isso, a “nerdizice” de Velma deu espaço para um lado emo da garota. Com fones de ouvido e meias com ets, agora ela bebe energético.

O galã da turma, Fred, perdeu sua elegância ao se tornar um tradicional adolescente brasileiro. Com camisa polo, bermuda, chinelos e correntinha, o rapaz ouve funk e tem um cabelo moicano que combina com o risquinho na sobrancelha.

Nos comentários da publicação, muitas pessoas aproveitaram para elogiar o artista. “No começo eu estava "pq alguém faria isso?", no final eu estava aplaudindo o gênio. Nice”, disse um internauta. “Por favor! Façam esse desenho acontecer. Hahaha”, comentou outro. “Qualquer grupo de amigos no Brasil”, brincou um terceiro.