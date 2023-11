Em sua primeira transmissão ao vivo na TV aberta, o Prêmio Multishow 2023 foi entregue nesta terça-feira (7/11) com apresentação de Ludmilla, Tadeu Schmidt e Tata Werneck. IZA e Ludmilla se brilharam como principais destaques da noite.

Já em sua 30ª edição, a premiação celebra os nomes mais populares da música brasileira em 23 categorias e contou, pela primeira vez, com apresentação de uma cantora gospel, a carioca Aline Barros. Além disso, o público também curtiu as apresentações de Pedro Sampaio, Luisa Sonza, Marina Sena, Pabllo Vittar e Pitty.

A grande vencedora da noite foi IZA, conquistando três categorias: Artista do ano, Pop do ano, com "Fé nas Maluca", sua colab com MC Carol, e Capa do ano, com 'AFRODHIT'. Ludmilla conquistou duas das principais categorias, Voz do ano e Show do Ano, com ‘Numanice’. Xande de Pilares, Pretinho da Serrinha e Simone Mendes conquistaram também conquistaram dois prêmios, cada.

Confira as demais categorias:

Artista do Ano: IZA

Álbum do Ano: Xande Canta Caetano – Xande de Pilares





Revelação do Ano: Melly



Capa do Ano: Afrodhit – IZA

MPB do ano: No tempo da intolerância – Elza Soares

Pop do ano: Fé nas maluca – Iza e MC Carol

Hip Hop do ano: Penumbra – Djonga, Sarah Guedes e Rapaz do Dread



Axé e Pagodão do Ano: Zona de Perigo – Léo Santana

Brega e Arrocha do Ano: Sinal – Nadson O Ferinha e João Gomes

Forró e piseiro do ano: Pequena flor – João Gomes



Funk do ano: Tá ok – Dennis e Kevin O Chris

Rock do ano: Distopia – Planet Hemp e Criolo

Samba e pagode do ano: Muito romântico – Xande de Pilares



Sertanejo do ano: Erro gostoso (ao vivo) – Simone Mendes

Cristã do Ano: Deus Cuida de Mim – Kleber Lucas e Caetano Veloso

Clipe TVZ do Ano: Pilantra – Anitta e Jão

Hit do Ano: Erro gostoso – Simone Mendes



Show do ano: Ludmilla, com Numanice

Voz do ano: Ludmilla

Instrumentista do ano: Pretinho da Serrinha

DJ do ano: Alok

Produção musical do ano: Pretinho da Serrinha



Brasil: Iza Buzzi – Direitos Autorais