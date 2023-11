Protagonizado por Giovanna Lancellotti e Leandro Lima, o filme "O lado bom de ser traída" é o novo hit mundial da Netflix. O longa-metragem brasileiro, lançado no fim de outubro, conseguiu resultados altos com muitas cenas de nudez e sexo.

Segundo dados obtidos pela reportagem, o filme virou a produção em língua não-inglesa mais vista da plataforma desde seu lançamento, em 25 de outubro. Na última semana do mês passado, 14,7 milhões de pessoas assistiram ao filme.

No último fim de semana, o filme ultrapassou a marca de 20 milhões de telespectadores atingidos na plataforma. O segundo colocado teve menos da metade da produção, com pouco mais de 7 milhões.

Se tratando de produções nacionais, apenas produtos como "Cidade invisível" e "Bandidos na TV" (2019) conseguiram atingir números parecidos.

Contabilizando todas as produções mundiais da Netflix, "O lado bom de ser traída" conseguiu chegar ao quarto lugar dos produtos mais vistos em todo o planeta, entre 25 e 28 de outubro.

Mesmo com o bom resultado e a receptividade do público, o filme dirigido por Diego Freitas tem sido criticado pela imprensa especializada, que vê o longa como apelativo e com roteiro problemático.



TENSÃO SEXUAL

"O lado bom de ser traída" conta a história de Babi (Giovanna Lancellotti), que descobre uma traição de seu companheiro de longa data e decide embarcar em uma nova aventura em sua vida. Nessa jornada, ela conhece o juiz Marco (Leandro Lima) e eles passam a viver uma história permeada por muita tensão sexual.

O longa roteirizado por Davi Kolb e Camila Raffanti é livremente inspirado no livro homônimo de Sue Hecker, pseudônimo criado pela escritora Débora Gastaldo, autora de diversos romances policiais com teor sexual.



REMAKE DE "PAI HERÓI" NA HBO

A HBO Max deverá realizar uma nova versão da novela "Pai herói", sucesso da Globo em 1979 nas mãos de Janete Clair (1925-1983), considerada a maior autora de novelas da história da televisão. Se tudo der certo, a produção começará em 2024. O projeto será uma parceria entre a Warner Bros Discovery, dona do streaming, e a produtora A Fábrica, que faz diversos programas, como o humorístico “Vai que cola”, da Globo. O projeto de roteiro tem a escritora Renata Dias Gomes, neta de Janete Clair e Dias Gomes (1922-1999), outro autor de grande sucesso na TV, como uma das envolvidas. Foi com a própria Renata que a HBO Max negociou os direitos da novela. Como representante da família, é a autora que tem os direitos de texto da produção clássica. "Pai herói" foi ao ar originalmente entre janeiro e agosto de 1979. A novela conta a história de André Cajarana (Tony Ramos), um homem que foi criado na ilusão de que seu pai era um

grande homem.