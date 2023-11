A novela “Abismo de paixão” retorna ao ar nesta quarta-feira (8/11), no SBT/Alterosa. Protagonizada por Angelique Boyer (Elisa) e David Zepeda (Damião), a trama de Angelli Nesma Medina para a Televisa foi exibida pelo canal Las Estrellas, em 2012. O folhetim também já foi exibido anteriormente na emissora de Silvio Santos, sendo considerado um grande sucesso. A história de amor entre amigos de infância se passa numa cidade tradicional e pitoresca que vive do cultivo de pimenta. É um lugar ardente, como as paixões de seus habitantes. Se quiserem ficar juntos, os protagonistas terão que enfrentar vilanias e rivalidades de quem convive bem próximo deles. “Abismo de paixão” irá ao ar de segunda-feira a sexta-feira, às 18h. Nos primeiros dias, segue em dobradinha com os últimos capítulos de “Meu pecado”.