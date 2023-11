“Por que livreiro? Segue sendo a pergunta que mais me fizeram e fazem. Embora no início eu não soubesse responder, logo consegui elaborar uma sólida resposta. Por agora, percebo-me rodeado de infinitas resoluções.” É assim que Guilherme Leite abre seu primeiro livro “Vida de livreiro”, com lançamento nesta quinta-feira (9/11), às 19h, na Livraria Quixote.

Em entrevista, Leite conta que a escolha da profissão vem de um sonho antigo de criança. “É que eu queria ser editor desde pequeno, editor e escritor. Eu sempre vi que meu caminho era por aí, com a leitura.”

A primeira experiência, aliás, começou animada em uma das maiores redes de livrarias do país, bem no Centro da cidade, na Praça Sete.

Com o passar dos anos, trabalhou em diversas livrarias de BH, até que em 2016, decidiu começar a escrever seu próprio livro e a contar suas próprias histórias.

Guilherme conta que, quando começou a escrever, resolveu se aprofundar na técnica, uma vez que não queria escrever só lamentações ou reclamações. Se matriculou no Núcleo de Pesquisa em Dramaturgia do Galpão Cine Horto, onde estudou por três semestres. Finalizou o processo de escrita do livro em 2022, com o conto “Dragões da Inconfidência”, também o último a ser apresentado ao leitor.

‘HAMLET CONDENSADO’

Com 33 contos divididos em pouco menos de 100 páginas, Guilherme narra diálogos vividos por ele, em sua grande maioria com clientes indecisos, esquecidos, desavisados, mal-educados e com pedidos mirabolantes. Mas não fica por aí, outros temas como educação, política, religião, sexualidade também estão presentes na obra.

“Todos os contos são baseados em experiências reais, muita coisa ali que é literalmente o que aconteceu e outras são um pouco mais ficcionalizadas”, revela. “São diálogos absurdos, perguntas do tipo: ‘Moço, tem Hamlet condensado?’ mas tudo com leveza, humor e sátira”, afirma.

Para o escritor, a experiência prévia com o comércio e o mercado editorial não tornou o processo de publicação de seu próprio livro mais fácil ou mais difícil, mas, sim, mais consciente. “A consciência textual veio mesmo com a prática de escrita em grupo no Galpão. Nós livreiros vemos como as pessoas romantizam muito os livros”, diz.

Guilherme Leite dedica a obra aos colegas de profissão. “Dedicar isso ao livreiro é celebrar essa classe trabalhadora, que é meio operário e ao mesmo tempo é meio intelectual.”

“Vida de livreiro” terá ainda versões em e-book e audiolivro gratuitos, que serão lançadas em 9 de dezembro no Spotify e Amazon. Para 2024, Guilherme quer transformar o projeto em podcast, no qual receberá livreiros para contar as suas experiências.

“VIDA DE LIVREIRO”

• De Guilherme Leite

• Independente

• 98 páginas

• R$ 24

• Lançamento nesta quinta-feira (9/11), às 19h, na Quixote Livraria e Café (Rua Fernandes Tourinho, 274 – Funcionários).

