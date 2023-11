"Mussum - O filmis" estreou na quinta passada; longa foi o grande vencedor do Festival de Gramado deste ano, com seis Kikitos ganhos

"Mussum - O filmis", a cinebiografia de Mussum, estrelada por Ailton Graça e dirigida por Silvio Guindane, alcançou o posto de maior estreia nacional deste ano, faturando R$ 2 milhões no primeiro fim de semana em cartaz, com R$ 640 mil em ingressos vendidos apenas no dia da estreia, a quinta-feira passada (2/11).

O longa começa na infância humilde do humorista e vai mostrando sua ascensão, reproduzindo trechos icônicos de sua obra, enquanto demonstra cautela para preservar seu legado. Mas há uma fuga da fórmula, devido a um detalhe que reverbera ao longo de suas duas horas. É a mãe de Mussum e sua relação com o filho, e não exatamente a fama e as controvérsias, que dão liga à narrativa.

Assim como Mussum, Ailton Graça é apaixonado pelo Carnaval e desfila desde a infância. Já foi mestre-sala, passista e coreógrafo de agremiações como Gaviões da Fiel, Vai-Vai e Tom Maior, e hoje é presidente da Lavapés Pirata Negro, de São Paulo.

Sua torcida pela Mangueira, conta, nasceu ao ver Mussum com as cores da escola de samba. Foi uma das grandes paixões da vida do humorista, segundo o filme, que ambienta passagens importantes na quadra da agremiação.

"Mussum - O filmis" evita as notas mais melancólicas das cinebiografias. O longa, segundo a equipe, foi pensado para reviver a alegria que o humorista e músico emanava, seja numa esquete, numa roda de samba ou cercado pela família.

O filme líder de bilheteria no Brasil na semana foi "Five nights at Freddy’s", que liderou a lista pela segunda semana consecutiva, e bateu R$ 12,7 milhões. É inspirado na franquia homônima de videogame e estrelado pelo ator Josh Hutcherson na pele do jovem que lida com bonecos assassinos depois de ser contratado como vigia noturno de uma pizzaria desativada. Nos Estados Unidos, o longa obteve a maior estreia de um terror no ano.

A segunda maior arrecadação ficou com "Taylor Swift: The eras tour", retrato do show da atual turnê da cantora americana. O longa angariou um total de R$ 5 milhões em bilheteria na estreia. Na América do Norte, o registro audiovisual de Swift se tornou o maior filme de show da história em termos de bilheteria, angariando mais de US$ 165 milhões após sua quarta semana de exibição. O longa só estreou no Brasil na última sexta-feira (3/11).

Com quase três horas de filmagem de Swift cantando e dançando pelo palco e dezenas de canções de nove dos seus 10 discos, "Eras tour" carregava a expectativa de alavancar as bilheterias dos cinemas nacionais. Mas o valor arrecadado de quinta a domingo, R$ 32 milhões, foi praticamente o mesmo da semana anterior.

Além dos dois filmes americanos e de "Mussum - O filmis", a animação "Trolls 3" e o novo de Martin Scorsese com Leonardo DiCpario, "Assassinos da Lua das Flores", aparecem no ranking de mais vistos no Brasil. A lista compreende as bilheterias entre os dias 2 e 5 de novembro.



ATOR VESTIU O PERSONAGEM

Para interpretar Mussum no cinema, Ailton Graça afirmou ter se submetido a procedimentos estéticos. "Fui fazer harmonização, botox, porque eu tenho um olho miudinho. Sou a favor de buscar o personagem através da caracterização", disse ele, no programa “Encontro” (Globo).

Ele também destacou ter feito implante de cabelo. "O Mussum tinha mais cabelo do que eu. Achei necessário." Ailton, que venceu o Kikito de melhor ator no Festival de Gramado por seu desempenho no papel, falou sobre a importância de Mussum, ao abordar o combate ao racismo.

"Humor é uma ferramenta poderosíssima para ensinar, para inserir dentro do contexto essa pauta tão importante. Este filme é a realização de um projeto de vida. É o primeiro 'pretagonista' que eu faço. Sempre quis fazer esse trabalho, fosse no teatro ou em qualquer lugar."