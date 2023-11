Ludmilla é alvo de ataques racistas na véspera do Dia da Consciência Negra

No domingo (19/11), véspera do Dia Nacional da Consciência Negra, a cantora Ludmilla ficou entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter) por receber ataques racistas de supostos fãs da cantora mexicana Kenia OS. Em gesto de solidariedade, a internet reagiu subindo a frase “Ludmilla merece respeito”.

Fãs da cantora brasileira relataram que os comentários racistas tiveram início após ela e Kenia pararem de se seguir no Instagram, e os fandoms começaram a se atacar.

“Nenhuma briga entre fandom, nenhuma briga entre artistas, algum dia vai justificar o racismo. Isso é totalmente doentio. Eu fiquei extremamente assustada lendo os comentários que estavam fazendo na foto da Lud. Onde vocês querem chegar com isso?”, questionou uma fã.

“É inadmissível que, um dia antes da Consciência Negra, a Ludmilla sofra tantos ataques racistas pelo fato de ser o que é! Só um preto pode dizer o quanto dói, e nem com muito dinheiro conseguimos fugir dessa realidade maldita”, escreveu outro.

Um trecho da série Multishow sobre a Ludmilla, “A Rainha da Favela”, foi republicado várias vezes para reforçar que esta não foi a primeira vez que a cantora é alvo de ataques racistas.



infelizmente mais uma vez a ludmilla sofrendo RACISMO. esses comentários são nojentos, espero que paguem por isso. lud estamos com você. ????



LUDMILLA MERECE RESPEITO pic.twitter.com/77CP3zqdi6 — Acervy (@acervommes) November 20, 2023

É revoltante ver a LUDMILLA sendo vítima de ataques racistas DE NOVO. Ano após a ano, nada muda. O fato de isso persistir reflete uma sociedade doente que ainda não aprendeu a repudiar veementemente o racismo.



NÃO FAZER NADA TAMBÉM É SE POSICIONAR!



LUDMILLA MERECE RESPEITO. pic.twitter.com/ELkGM9o3Fh — Jeff Corsi (@JeffCorsi_) November 20, 2023 A Ludmilla vem sofrendo racismo a dois dias de um fandom mexicano e a única mobilização que fizeram foi colocar a música da cantora fav desses racistas em #1 no iTunes Brasil, por isso q eu falo que a Ludmilla é ela por ela sempre. pic.twitter.com/jTSd9ks02K

— o cris! (@ocriscrvg) November 19, 2023

Contas de fãs de outros artistas e personalidades também demonstraram seu apoio a Ludmilla.

“Revoltada, mas não surpresa. Em pleno Dia da Consciência Negra a gente recebe a notícia que mais uma vez a querida Ludmilla tem recebido ataques racistas. Todo meu repúdio e minha solidariedade à ela. E que possamos aprender com tudo isso”, publicou a deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ).



Minha solidariedade minha garota??

Sabemos que nada nos isenta de sofrer racismo.

Sofremos e sofreremos pois ser uma mulher negra nesse mundo, vc precisa ter a força de 100.



LUDMILLA MERECE RESPEITO pic.twitter.com/mpHCcBGIyv — Tati Quebra Barraco???? (@TatiQBOficial) November 20, 2023

A cantora Ludmilla, uma grande fã da Beyoncé, vem sofrendo uma série de ataques racistas de mexicanos, argentinos e tendo apoio de vários brasileiros. Não compactuamos com isso e Beyhive, se verem, DENUNCIEM! pic.twitter.com/cT7HP6sPG9 — Gekko ???? (@erikhiive) November 19, 2023

Paulo André se pronunciou sobre os ataques racistas que LUDMILLA vem sofrendo nesta rede há mais de dois dias.?????



LUDMILLA MERECE RESPEITO



pic.twitter.com/lykw1WC4pS — Ludmilla Informs (@LudmillaInforms) November 20, 2023

Até o momento, nenhuma das cantoras se pronunciou sobre o caso.