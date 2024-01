Ludmilla terá agenda movimentada no Brasil, com shows também nos Estados Unidos

Belo Horizonte está entre as cidades por onde Ludmilla passará, este ano com a turnê “In the house”. Ela vai cantar em 30 de agosto no Estádio do Independência, véspera do encerramento de sua série de 30 apresentações. A temporada começa em maio, no Rio de Janeiro. Em 14 e 21 de abril, a carioca vai estrear no badalado festival Coachella, nos Estados Unidos, apresentando-se nos mesmos dias de Doja Cat e J. Balvin.

• FESTIVAL DE CORAIS NA PAMPULHA



Coral com 80 vozes formado pelos grupos Ensaio Aberto, Cantos de Minas, Desafinados, Bora Cantar e Coro em Canto, além de Toninho Horta, Júlia Ribas, Eliseth Gomes, Banda de Música da Polícia Militar de Minas Gerais e 14 Bis, fazem parte da programação de encerramento do Festival Internacional de Corais – Pampulha 80 anos, neste sábado (13/1), a partir das 18h, no adro da igrejinha de São Francisco de Assis. A entrada é gratuita.

• EM FAMÍLIA



Em sua mais recente exposição, “Desenhos na pele do planeta”, Gilberto de Abreu faz dobradinha com a neta, Luana Cacique, estudante da Guignard. Artista plástica e tatuadora, Luana revela: “Com os desenhos e escritos de meu avô, observei que o todo é preenchido e rodeado por algo que habita o interior e o exterior do nosso corpo, nos objetos, e no que é visível. Afeta e é afetado. Pesa. Move. Como prana”. A mostra está em cartaz na Casa Lima D'Artes, no bairro Carlos Prates.

• CONTATO COM A NATUREZA



Sábado é dia de aula de Yoga Projeto Solidário, às 9h30, no Parque do Palácio, aos pés da Serra do Curral. A atividade é gratuita, basta retirar ingresso para o espaço e fazer a inscrição. A capacidade é de 20 pessoas e costuma ter fila de espera. O aluno deve levar um pacote de fralda Huggies Supreme Care nos tamanhos G, XG, XXG, que será doado para o IPESQBH, entidade sem fins lucrativos dedicada a crianças com microcefalia e outras desordens neurais.

• PARA A FOLIA



A segunda das três edições das feiras de carnaval promovidas pela Endossa está confirmada para sábado que vem, com os produtores locais Coisinhas, Daniel Charles Handmade, Zaia Ateliê, Dramaticat, Vem de Shine, Laiê, É pra Brilhar, Glitterosas Acessórios, BH Carnavaliza, Tuft Squad e Tuiuiú. O local é a calçada em frente ao nº 1.179 da Rua Sergipe, na Savassi, das 10h às 19h.