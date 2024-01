Faltam 20 dias. E a folia, a esta altura do campeonato, toma conta da capital. Até lá, tem muita coisa legal e novidades, confirmando o DNA carnavalesco de Belo Horizonte. Na semana que passou, o burburinho ficou por conta da festa da Bartucada, que lançou o tema “Viver Beagá: arte, boêmia e carnaval”, deixando clara a reverência da agremiação de Diamantina, que completa 52 anos, à capital mineira. A noite foi marcada pela apresentação do figurino, criado a partir de telas pintadas exclusivamente para a Bartucada por Fernando Pacheco.

• “SASSÊSSIÔNSPÁSNASAVASS?”



A letra do samba diz assim: “A nossa bateria quer te convidar/ Pra curtir as delícias de ser BH/ Vem com a Bartucada, que vamos mostrar/ O prazer que é viver aqui em BH/ Voz do Mandruvá,/ Praia da Estação/ Pampulha, Yemanjá / Show no Mineirão”. E continua: “Beto, Horta, Milton/ Jota, Skank, Lô/ Livros de Drummond's/ Blocos de Belô/ Telas de Pacheco no nosso carnaval/ Barzinho nos becos do Mercado Central/ Corpo, Giramundo, Pato Fu, Galpão/ Centro de Todo Mundo/ Copo Lagoinha, cachaça e limão!”. No refrão, “Belô é pra quem quer, é pra quem vier/ Vander Lee, Tizumba, Chico Xavier/ Fotos de Salgado, Djonga, Renegado e irmãos de fé/ ‘Sassêssiônspásnasavass’?/ ‘Sipassá’, já é, bora dar um rolê!”

• HOMENAGEADOS



Fernando Pacheco será um dos homenageados do bloco, assim como Vander Lee, Tizumba e Giramundo, para citar alguns. O samba de André de Proença, Carlos Tibúrcio Marraia e Marcelo Toledo fará tributo à cidade dos botecos, convidando o folião a curtir as maravilhas de BH. A canção integra projeto de Henrique Portugal, que selecionou alguns blocos para gravar e produzir coletânea.

• CARICATO



A Bartucada mantém o bloco caricato Xai Xai, que tradicionalmente acompanha o desfile com bonecos gigantes, que agora vão homenagear Milton Nascimento. Bartucada e Xai Xai estarão na Avenida Brasil na terça-feira de carnaval. A concentração está marcada para as 14h.

• FOLIA SEM MACHISMO



O Movimento Quem Ama Não Mata coloca seu bloco na rua em 3 de fevereiro, sábado, das 13h às 19h. A concentração será na Rua Fernandes Tourinho, 105, Savassi. O cetro de rainha passa da jornalista Dinorah do Carmo para a produtora cultural Christina Lima, também jornalista. “Brincar no carnaval é importante. Mais importante ainda, é estar consciente de que precisamos acabar com o machismo e a misoginia para dar um fim à violência contra as mulheres”, defende Christina.