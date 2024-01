Com apenas 16 anos de idade, Catarina Hauck inaugura seu primeiro empreendimento, que vai agradar a muita gente. A partir de 30 de janeiro, o Pet Café (www.petcafe.com.br), cafeteria pet friendly com boa gastronomia, um parquinho para cachorros e área para interação e adoção de gatos, estará funcionando na Rua Sergipe, 1.187, na Savassi. A ideia veio de uma viagem ao Canadá, onde a jovem empreendedora se encantou com a experiência de um Cat Café e, ao completar 15 anos, em vez da festa de debutante, pediu aos pais, Mônica e Alessandro Garcia, aquele dinheiro para investir no negócio que ela toca pessoalmente desde o início. No cardápio, os pratos têm sabores e ingredientes mineiros. O waffle, por exemplo, é feito de pão de queijo e pode acompanhar goiabada cremosa, ou carne de panela, requeijão de raspa e mostarda da casa. Tudo artesanal e feito lá mesmo ou por algum pequeno produtor local.

• LUZ, CÂMERA, AÇÃO



Tiradentes já está movimentada com o vaivém de artistas que participam do primeiro fim de semana da Mostra de Cinema. O ator Matheus Nachtergaele está na cidade e hoje (20/1) participa de roda de conversa com o público sobre a multiplicidade de seu trabalho como ator, capaz de interpretar de tudo, de travesti a miliciano. Bárbara Colen, uma das homenageadas desta edição que também pode ser encontrada pelas ruas da cidade, é a estrela de "Fogaréu", dirigido por Flávia Neves, que será exibido na noite deste sábado.

• ROSA POR LESSA



Luíza Lemmertz, que também está em Tiradentes, atua no longa “O diabo na rua no meio do redemunho”, que tem no elenco o casal Caio Blat e Luisa Arraes, com direção de Bia Lessa. O filme é uma das grandes expectativas na mostra. No domingo (21/2), a atriz Sabrina Greve – que atuou em produções como “Carandiru”, “Outras histórias”, “A casa das sete mulheres” e “Além do horizonte” – vai participar de bate-papo sobre seu trabalho, que agora envolve a direção cinematográfica.

• ELA ESTÁ DE VOLTA



A atriz Vera Holtz retorna a Belo Horizonte para mais uma temporada da peça “Ficções”, desta vez curtíssima, de apenas três dias. Ela desembarca segunda-feira (22/1) em Confins e, no sábado (27/1), segue para temporada de dois meses em Portugal. Apesar do tempo curto e corrido, Vera pretende passar no Mercado Central e comprar uma boa cachaça, presente para os amigos no outro lado do Atlântico. Na agenda da atriz, é certa a visita da amiga e estilista Sonia Pinto. "Ficções" volta a BH a convite do projeto Teatro em Movimento, com apresentações de quarta (24/1) a sexta (26/1), no Sesc Palladium.

• TALENTO MINEIRO



Arthur Bustamante e Carlos Eduardo Siqueira (violoncelo), João Luiz Silva e Samira Martins (violino), Lara Louzeiro e Luiz Otávio Siqueira (viola), integrantes da Orquestra de Câmara do Sesc Minas Gerais, se unem, na quarta-feira (24/1), a jovens de orquestras da entidade de outros estados e às Orquestras Municipal e do Areal, formando a Orquestra Jovem Sesc Brasil, que estará sob regência do professor Geovane Marquetti. A apresentação está prevista para ocorrer em Pelotas, no Theatro Guarany, símbolo cultural da cidade gaúcha. Eles estarão acompanhados do maestro Rodrigo Garcia e do pianista Wâner Nogueira.