Sexta-feira (19/1)



A menos de um mês do carnaval, a agenda está pipocando de eventos que esquentam a folia na cidade. Hoje, a partir das 18h, na Amadoria (Rua Mucuri, 325 – Floresta), tem Baile do Maguá, que anima a pista com samba, samba rock, pagode e rock com sucessos de Caetano, Ivete e Art Popular, para citar alguns.O DJ Vhinny também é convidado especial da noite. O preço dos convites varia de R$ 20 a R$ 50.

Sábado (20/1)

Nome forte na folia, o Bloco do Silva chega sábado (20/1) à capital mineira. A partir das 16h, o Mirante Beagá (Rua Gabriela de Melo, s/nº, Olhos d'água) vai ferver com Jorge Aragão, Melly e os DJs Pathy Dejesus e Kingdom. Com Silva, o dono da festa, Marcelo D2 canta como convidado especial da noite. Os ingressos variam de R$ 120 (meia) a R$ 390 (open bar).

Domingo (21/1)

No Monte, na Praça da Estação, Aline Calixto faz sua festa de pré-carnaval para apresentar ao público o tema escolhido deste ano, “Carnaval superfantástico”. O Bloco da Calixto vem carregado de nostalgia e alegria, reverenciando a década de 1980 e início dos anos 1990. “Vamos cantar de Michael Jackson a Kaoma, trazendo muito axé, rock, lambada e samba, tudo em ritmo carnavalesco”, anuncia Aline. Os ingressos se esgotaram em menos de 10 dias. "Sei que muita gente ficou de fora, mas garanto que teremos mais oportunidades de 'esquentar' o tema antes do desfile, em outros shows que faremos por BH", avisa a sambista.

Segunda-feira (22/1)

Para não dar perda total antes mesmo de a folia começar, o bom humor de William Shakespeare pode dar fôlego para encarar o que vem pela frente. "O toró", peça do bardo, tem apresentação às 20h, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275 – Centro). O texto original ganhou tradução da Trupe de Teatro e Pesquisa, que completa 30 anos, e traz expressões que fazem parte da rotina dos mineiros. A direção é de Yuri Simon. Ingressos: R$ 25 pelo www.vaaoteatromg.com.br ou nos postos Sinparc. A peça está na programação da Campanha de Popularização do Teatro e Dança, que segue até 2 de fevereiro.

Terça-feira (23/1)

Olha o Samba Queixinho aí, gente! A bateria mais afinada do carnaval de BH fará o terceiro ensaio, a partir das 19h, na Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312 – Santa Efigênia). "É um encontro mágico, musical, alegre, divertido, plural, aberto, gratuito e genuinamente representativo do carnaval de rua de Belo Horizonte", garante Gustavo Caetano, mestre e fundador do bloco, que receberá o Bloco Abalô-Caxi.

Quarta-feira (24/1)

A Coletiva Cobo Galeria entra em sua reta final no MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal, na Praça da Liberdade. Com curadoria de Rogério Flausino e Marcus Paschoalin, a exposição reúne obras de Antônio Andrade, Daniel Tavares, Franklin Araujo (FKL), Humberto Hermeto, Marcus Paschoalin, Maurício Mau, Michel Esteban, Paulo Apgáua, Rafael Alencar, Rafael Lucchesi, Robert Frank e Rogério Fernandes. Entrada gratuita, de terça a domingo, das 10h às 17h.

Quinta-feira (25/1)

O Então, Brilha!, um dos blocos de destaque no carnaval de BH, comandado pelo regente Di Souza, faz o penúltimo dos cinco ensaios que promove desde novembro do ano passado. O encontro está marcado para começar às 18h, no Galpão 54 (Rua Francisco Soucasseaux, 54, Lagoinha). Os ingressos custam R$ 15 (antecipado) e R$ 20 (na bilheteria)