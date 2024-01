Com a proximidade da abertura da 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que começa sexta-feira (19/1), o aquece o burburinho em torno dos longas na programação e, claro, dos atores e atrizes que vão acompanhar os oito dias de festival. A diretora Bia Lessa chega sábado (20/1) para assistir, no dia seguinte, à sessão de “O diabo na rua no meio do redemunho”, no Cine-Tenda, adaptação de “Grande sertão: Veredas”. A diretora fez em 2017 adaptação brilhante da obra de Guimarães Rosa para o teatro. Por isso, o longa é esperado com muita expectativa.

•••

Um dos destaques da agenda será o documentário "As primeiras", de Adriana Yañez, que retrata a vida de mulheres de cerca de 60 anos que formaram a primeira seleção feminina de futebol do Brasil. Quando Elane dos Santos Rego, Leda Maria Cozer Abreu, Maria Lucia da Silva Lima (Fia), Marilza Martins da Silva (Pelé), Marisa Pires Nogueira, Roseli De Belo e Rosilane Camargo Motta (Fanta) começaram a jogar, o esporte era proibido para mulheres. O filme será exibido em 25 de janeiro, às 21h, no Cine Praça.

•••

Mel Lisboa, protagonista do longa “Foram os sussurros que me mataram”, dirigido por Arthur Tuoto, também desembarcará em Tiradentes. O filme é uma fábula política contemporânea que traz a atriz no papel de Ingrid Savoy, celebridade prestes a entrar num reality show. Ela passa os dias confinada no quarto de hotel e, entre visões premonitórias, ataque de paparazzi e atentados anarquistas, vive a constante iminência de um escândalo. O filme será exibido no Cine-Tenda, no próximo dia 22, às 18h, com entrada franca.

• VISIBILIDADE SEMPRE



Cortejo carnavalesco do Abalô-caxi, um dos principais blocos LGBTQIAPN+ de Belo Horizonte, neste domingo (21/1), marca a programação do CCBB Educativo em homenagem ao Dia da Visibilidade Trans, celebrado em 29 de janeiro. O cortejo, das 11h às 13h, acontecerá na área externa do Centro Cultural Banco do Brasil, na Praça da Liberdade. Dentro da programação, será realizada a roda de conversa “O corpo é uma festa – Diversidade no carnaval de rua de BH”, com Carol Nogueira, regente do bloco Abalô-caxi. O bate-papo será sábado (20/1), às 10h30. Toda a programação tem entrada franca.

• FOLIA "IMPORTADA"



O carnaval de Diamantina dá o ritmo da folia neste fim de semana em Belo Horizonte. No sábado (20/1), a partir das 14h, no BierGarten, em Lourdes, ensaio aberto do Xai-Xai, um dos mais tradicionais blocos de rua da terra de Chica da Silva, com a participação de músicos da Bartucada. No mesmo dia, a partir das 15h, tem roda de samba da Bat-Caverna, na Savassi. Os eventos gratuitos valem para matar a saudade das bandas que, ao lado do Becudus, colocaram Diamantina no cenário do

carnaval brasileiro.

• NA BIAS FORTES



A movimentação em torno das obras de reforma de casa centenária na Avenida Bias Fortes tem gerado curiosidade nas últimas semanas. O mistério termina hoje (17/1), com a inauguração do restaurante Seu Bias, que conta com gastronomia assinada pelo chef Mário Portella e coquetelaria criada por Vitor Moretti. O projeto arquitetônico de Will Lobato preservou a história do imóvel tombado.