Pela primeira vez, terá mineiro na disputa do Prêmio Prio do Humor, criado por Fábio Porchat, que chega à sétima edição. A Orquestra Ouro Preto concorre na categoria especial pela apresentação gratuita da versão em ópera de “Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna, na Praia de Copacabana. O concerto, realizado em julho do ano passado, atraiu cerca de 10 mil pessoas.





O Prio é voltado para produções do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas sua categoria especial reúne concorrentes de outros estados. A orquestra mineira disputará com o elenco de “Pelada – A hora da gaymada”, pelo “brilho das atuações individuais e a sinergia no conjunto”, de acordo com a organização do prêmio. Orlando Caldeira disputa a categoria direção de movimento com “Pelada...”. Já “Sentença de vida” concorre “pela abordagem, com humor e leveza, do tema socialmente relevante da prevenção do HIV”.



PALMAS PARA A COMÉDIA



Criado em 2017, o Prêmio Prio é destinado a artistas e comédias das capitais paulista e fluminense, que disputam as categorias texto, performance, direção, espetáculo e especial. Entre os indicados à categoria performance, em São Paulo, estão Pedro Cardoso (com “O recém-nascido”), Grace Gianoukas (“com Nasci pra ser Dercy”, peça apresentada em BH) e Fafy Siqueira (por “Kiss me Kate”). No Rio, concorrem na mesma categoria os atores Otávio Muller (“O caso”), Fernando Caruso (“O jovem Frankenstein”) e Eduardo Sterblitch (“Beetlejuice, o musical”). As cerimônias de premiação estão marcadas para 21 de março, em São Paulo, e 28 de março, no Rio de Janeiro. O prêmio também presta homenagem a Silvetty Montila, em São Paulo, e Eduardo Dussek, no Rio.



NO TERRAÇO ACAIACA



É preciso ficar atento para curtir um dos programas mais disputados de Belo Horizonte: o fim de tarde no Terraço Acaiaca. A ideia de conhecer o edifício que se destaca no cenário arquitetônico de Belo Horizonte deu tão certo que os ingressos no Sympla esgotam rapidinho. A próxima edição está marcada para 31 de janeiro. O passeio é uma delícia e cheio de curiosidades, como subir 25 andares em

20 segundos naquele que é considerado o elevador mais rápido da capital. No convite, estão inclusos água, café coado e petiscos (pães, patês, queijos, chocolate e amendoim), além de taça de espumante (que pode ser trocada por cerveja long neck ou bebida não alcoólica). O mais legal, claro, é a vista da cidade de um dos pontos mais altos da Avenida Afonso Pena.



NO RITMO DA BARTUCADA



Amanhã (16/1), no Biergarten, o bloco Bartucada faz festa a partir das 18h para mostrar sua nova identidade visual, apresentar o tema do carnaval 2024 e o figurino idealizado por David Souza com base nas telas de Fernando Pacheco pintadas exclusivamente para a agremiação carnavalesca criada em Diamantina. No encontro, ficarão expostos 13 quadros de Fernando Pacheco.



FESTA EM CENA



Na sexta-feira (19/1), “2 casais em maus lençóis” estreia na Campanha Popularização Teatro & Dança, no Teatro Padre Machado. Neste dia, o autor do texto, Mauro Alvim, comemora seu aniversário. A comédia, que narra o que ocorre quando dois casais resolvem pular a cerca, ficará em cartaz até 2 de fevereiro.