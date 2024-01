“Velha Guarda canta Mestre Conga – Pedra 90”, dirigido por Chiquinho Matias, será lançado quarta-feira (17/1), às 20h, no Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes. O DVDoc presta homenagem ao músico, que completa 97 anos em fevereiro. Dona Elisa, Zé do Monte e Lucinha Bosco interpretam 10 canções inéditas dele. Natural de Ponte Nova, José Luiz Lourenço, o Mestre Conga, é um dos fundadores do Grêmio Recreativo Escola de Samba Inconfidência Mineira. Só aos 79 anos gravou seu primeiro CD, “Decantando em samba”. O DVDoc também homenageia a memória de Mandruvá, outro bamba de BH. O projeto foi viabilizado pelo Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte.

A sede do Sesc Mesa Brasil Central e o Viaduto Leste serão os próximos pontos do projeto Sesc Arte Urbana, que reunirá, a partir desta segunda-feira (15/1), Saulo Pico, mineiro de Cláudio, e o duo Antúrio, formado por Isabella Siqueira e Douglas Reis, naturais do Vale do Paraíba. As pinturas, que serão concluídas em 25 dias, inspiram-se na segurança alimentar e no apoio ao combate à fome e ao desperdício de alimentos. As áreas externas escolhidas para a intervenção incluem o “muro paliteiro” na Avenida do Contorno (424 m²) e a lateral do Viaduto Leste (209,37 m²), na região central de BH, criando um corredor artístico. As áreas internas compreendem a parte de trás do “muro paliteiro” (229,75 m²), o muro lateral (122,55 m²) e uma parede (66,5 m²) do Mesa Brasil. As pinturas totalizam 1 mil m².

Os youtubers, cosplayers e comentaristas Rodrigo Digo Soares (@digolagames), Derik Dionizio (@derikdionizio), Julha (@juhlets), Julio (@shirou8d) e Luisa Pacheco (@luisapachecod) estão confirmados na primeira edição belo-horizontina do Festival Gamer e Geek, em 27 e 28 de janeiro, no câmpus da Estácio, no Prado. Na programação, quiz com brindes, game show no telão com jogos recém-lançados, concursos de cosplay/pet e k-pop, além de torneio de games (eSports) nas modalidades Stumble Guys, League of Legends e Fifa. No desafio Minecraft, o jogador será convidado a construir os pontos turísticos de Belo Horizonte.

O espetáculo cênico “Tangos e boleros” terá única apresentação na próxima quinta-feira (18/1), às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. O ator e cantor Marcio Miranda conduz o público à viagem musical que começa no início do século 20, ao lado de Carlos Gardel, Astor Piazzolla, Roberto Goyeneche, Trio Los Panchos, Buena Vista Social Club, Agustin Lara e Consuelo Velasques, além dos brasileiros Nelson Gonçalves, Dalva de Oliveira e Ângela Maria.

No repertório, sucessos do tango como “Por una cabeza”, “A media luz”, “El dia que me quieras” e “La cumparsita”, além dos boleros “Quizás”, “Aquellos ojos verdes”, “Amapola”, “Historia de un amor” e “Besame mucho”. Márcio será acompanhado por Graça Bastos (piano), Ronei Costa (acordeom e violão), Paulo Thomaz (violino) e Georges Succar (percussão), além das cantoras convidadas Silvia Neiva e Raquel Monteiro.



No ano de seu 49º aniversário, a Banda Mole, que abre oficialmente o carnaval na capital em 3 de fevereiro, confirmou como convidados os blocos Baianas Ozadas, Funk You e Zé da Guiomar. A festa começa às 13h, com entrada franca, na Avenida Afonso Pena, entre as ruas da Bahia e Guajajaras.