De sábado (13/1) até 3 de fevereiro, música, gastronomia e esportes vão animar a programação da Casa Dipraia Layback. Durante o dia, o festival contará com torneios de beach tennis, futvôlei, bike e yoga, a partir das 9h. À noite, tem apresentações de Cantim e Ô Sorte, roda de samba comandada pelo cantor Gustavo Maguá, além do Bloco da Calixto, Juventude Bronzeada e Me Beija Que Sou Pagodeiro. Food trucks garantem a variedade gastronômica.

• EXALTAÇÃO À ALEGRIA

Em janeiro, na capital mineira, ninguém fica parado. Sábado (20/1), está confirmada a quinta edição do Bloco do Silva, às 16h, no Mirante Beagá. A festa terá a participação de Marcelo D2, Jorge Aragão, Melly, Pathy Dejesus e DJ Kingdom.

• FAMÍLIAS EM MOVIMENTO

A comunidade materna Mommys, que reúne cerca de 10 mil mães de BH no Facebook, promove, dia 28, programação voltada para a saúde e o bem-estar na Academia da Polícia Militar, com caminhada em família, aula de yoga, recreação infantil e espaço com serviços de mães empreendedoras. Quinze mães solo da capital poderão se inscrever gratuitamente no evento. É uma forma que o grupo encontrou de valorizar a jornada de mulheres que assumem integralmente os cuidados com seus filhos.

• AUDIÇÃO PARA BAILARINOS

Terminam na segunda-feira (15/1) as inscrições para bailarinos profissionais participarem de audição para o Camaleão Grupo de Dança. Exclusiva para o público masculino, vai selecionar artistas para o elenco da companhia. O formulário está disponível nas redes do grupo (@camaleaogrupodedanca).

• CORRIDA NO BELVEDERE

Depois do carnaval, um dos primeiros eventos esportivos do ano está marcado para 17 de março, no Belvedere. A corrida Vörr terá percursos de 5km e 10km, caminhada de 3km e corrida kids. As inscrições já estão abertas e custam entre R$ 110 e R$ 275, a depender do kit escolhido pelo participante. A largada ocorrerá no Mirante do Belvedere, na Avenida José Maria Alkmin.