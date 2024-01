Cacique de Ramos bate ponto no Distrital, no próximo domingo, no aniversário do Samba de Boa Oficial

A tradicional roda de samba carioca do Cacique de Ramos é a atração de domingo (14/1), no aniversário do Samba de Boa Oficial (@sambadeboaoficial). A festa no Distrital começa às 15h e vai reunir também a banda Magnatas do Samba e Fabinho do Terreiro. Reconhecida como patrimônio cultural carioca, a roda de samba é realizada há 62 anos na Cidade Maravilhosa. O Cacique de Ramos surgiu do encontro de grupamentos carnavalescos de jovens do Bairro de Ramos, na Zona Norte do Rio. Nos anos 1960 e 1970, tornou-se um fenômeno de multidão e referência no carnaval de rua. Ainda nos anos 1970, em sua sede permanente, começaram os encontros na quadra que ganharam destaque graças a Beth Carvalho.

• SAMBISTAS VISITAM CLARA



A Corte Momesca de Belo Horizonte 2024 e o Coletivo de Sambistas Mestre Conga são esperados terça-feira (16/1), às 18h30, na mostra “Clara Nunes: eu sou a tal mineira”, no Museu da Moda. A exposição conta a história da cantora que deixou sua marca inconfundível na cena musical brasileira, desde o início em Belo Horizonte até a consagração. No acervo, 50 figurinos e adereços originais, que são exibidos pela primeira vez em conjunto, além de documentos, objetos, recortes de jornais e fotografias, apresentando a trajetória da artista e sua profunda relação com a cultura brasileira, o carnaval e a religiosidade de matriz africana.

• MANGUEIRA NO CCBB



Mais que vivenciar as obras de Hélio Oiticica na exposição “Delirium ambulatorium”, em cartaz no CCBB-BH, o público poderá recriar trabalhos icônicos do artista, como a série “Relevos espaciais e os parangolés”, em oficinas gratuitas que começam neste sábado (13/1). Além das oficinas, o CCBB antecipa o carnaval (tema que permeia a obra de Oiticica) com o cortejo do bloco Sagrada Profana, em 20 de janeiro, às 16h, e a participação da Estação Primeira de Mangueira, em 3 de fevereiro, às 16h. Diretamente do Rio de Janeiro, passistas, ritmistas, baianas, mestre-sala e porta-bandeira da Verde e Rosa convidarão o público para a folia de Momo.

• QUE DELÍCIA DE VERÃO



Thiaguinho, Atitude 67 e Greg & Gont animam a festa “Na vibe do verão”, domingo (14/1), a partir das 14h, no UniBH, no Buritis. É música para todos os gostos. Thiaguinho vai trazer sucessos conhecidos, como “Deixa tudo como tá”, “Falta você”, “Respeita minha história” e “Tá vendo aquela lua”. Já o grupo Atitude 67, banda de Mato Grosso do Sul, apresentará “Cerveja de garrafa”, “Sonho”, “Saideira” e “Imagina”. Por sua vez, Greg & Gont prometem agitar o público com as músicas “Pingaiada”, “Tô nem aí”, “Quando essa mina se soltar” e “What's going on”.

• DIÁLOGOS COM LEDA MARTINS



A poeta, ensaísta, dramaturga e professora Leda Maria Martins, uma das principais pensadoras da contemporaneidade, é convidada do projeto Diálogos MAP, na Casa Fiat de Cultura, na próxima quarta (17/1). Ela participa de bate-papo com mediação de Marcelo Campos, integrando o ciclo de conversas sobre a exposição “Arte brasileira: a coleção do MAP na Casa Fiat de Cultura”. O pensamento teórico da professora inspira um dos núcleos da mostra em cartaz, “Pampulha espiralar: Um lar, um altar”. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos antecipadamente pela plataforma Sympla.