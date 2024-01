Janeiro rima com cultura. Pelo menos em Belo Horizonte e Tiradentes a agenda do primeiro mês do ano é voltada para o teatro e cinema. Ontem (7/1), a coluna mostrou curiosidades sobre a 49ª Campanha Popularização Teatro e Dança. Hoje, as novidades estão em torno da 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes, de 19 a 27 de janeiro.

PARA ANDRÉ E BÁRBARA



A Mostra de Tiradentes, que abre o calendário audiovisual do país, tem como temática “As formas do tempo”, e presta homenagem ao cineasta André Novais Oliveira, mineiro de Contagem, e à atriz Bárbara Colen, também de Contagem. Os dois chamaram atenção na cena audiovisual brasileira quase simultaneamente tendo como elo em comum a produtora Filmes de Plástico. Em 2010, André, um dos fundadores da FdP, lançou o curta-metragem “Fantasmas”, na Mostra Foco, em Tiradentes, e foi de imediato apontado como um dos novos criadores mais interessantes do evento. No mesmo ano, no Festival de Brasília, Bárbara surgiu como uma das protagonistas do curta “Contagem”, de Maurílio Martins e Gabriel Martins, também produzido pela FdP.

ESTREIA NA TELA



André Novais Oliveira chegará à mostra com “Quando aqui”, média-metragem que está finalizando para estrear na abertura da mostra. O protagonista do filme é o pai de André, que vive o personagem Norberto, de 72 anos. O enredo traz as memórias vividas em sua casa, passando por lembranças de um passado não muito distante. O filme está sendo rodado em Contagem, onde foi criada a Filmes de Plástico,hoje sediada em BH.

CORTEJO DA ARTE



Parceiro cultural e educacional da mostra, o Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc e do Senac, será responsável pela programação artística do evento, incluindo o Cortejo da Arte, que marca a abertura da mostra de cinema. Além disso, o charmoso espaço do Senac em Tiradentes receberá os momentos gastronômicos especialmente preparados para o evento cinematográfico. Ronie Peterson, chef de cozinha e gerente de Alimentos e Bebidas do Senac em Minas, assina o cardápio do jantar especial, que será servido para Bárbara Colen e André Novais Oliveira, e para convidados, na noite de 20 de janeiro.

NO CARDÁPIO



Ronie se inspirou na temática do evento, que será a mineiridade e o jeito mineiro de fazer cinema para homenagear os artistas. “Usei a valorização de vários ícones da nossa culinária para evidenciar a nossa evolução na apresentação dos pratos, sem ferir a autenticidade dos sabores e a riqueza nas características de cada preparação”, ressalta. O chef afirma que quer proporcionar aos participantes “uma pequena degustação da nossa mineiridade.” No menu, entre outros pratos, sorrentino de bochecha de porco ao dashi de mostarda, caco de telha de polvilho com queijo curado (massa fresca recheada com bochecha de porco confit, servida com dashi de mostarda e crocante de polvilho e queijo curado), filé mignon suíno laqueado (selado e caramelizado no café com melaço e cachaça, servido com migas de broa) e banoffe da roça sô! (crocante de baru e biscoito Maria, doce de leite, banana grelhada, bolinhas de queijo fritas e molhadas na calda de azeite, chantilly com pimenta-de-macaco e calda de jabuticaba).