O cantor Zeca Pagodinho será o primeiro homenageado em 2024 da Rádio Bita, projeto do Mundo Bita voltado para crianças. Centrado em novas versões de canções brasileiras, ele já contou com a participação de Caetano Veloso, Milton Nascimento, Alceu Valença e Gilberto Gil. Pagodinho comparece com o clássico “Deixa a vida me levar". No clipe, há imagens ligadas à vida do sambista, como a do quadriciclo, que viralizou em 2013, quando ele socorreu vítimas das enchentes em Xerém, na Baixada Fluminense, e da feira onde Zeca trabalhou nos anos 1970, antes de iniciar sua carreira artística.

• PALÁCIO DE PAPELÃO



Mobri, estúdio de design em papelão do qual que a coluna é fã de carteirinha, leva seu mundo lúdico para o Parque do Palácio, a partir de amanhã (10/1). O grande barato será a oportunidade que as crianças terão para montar e colorir brinquedos – todos de papelão, material sustentável e extremamente versátil. Duvido que os adultos resistam à brincadeira. A programação pode ser acompanhada nas redes sociais da Mobri (@mundomobri). Esta é a primeira vez que a marca terá uma loja para receber o público e mostrar, como diz o seu slogan, que "papelão nunca foi tão divertido".

• DIA DE MUSEU



Uma dica para as férias de janeiro é visitar as exposições em cartaz no Memorial Vale. O espaço está recebendo três mostras que apresentam registros de viagens, revelam problemas sociais e ambientais e trazem para Minas obras raras do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). A exposição fotográfica “Sob o mesmo céu traz”, da mineira Sylvie Moyen, filha de imigrantes europeus, apresenta imagens de viagens ao Peru, Papua-Nova Guiné, Mongólia, Myanmar e Índia. A exposição segue em cartaz até 28 de janeiro.

• • •



Outra mostra em exibição no Memorial é "CATA – Mudanças climáticas e catadoras", da artista plástica e fotógrafa Verônica Alkmim França, que busca valorizar o trabalho das catadoras de resíduos no cenário de mudanças climáticas. A curadoria é da fotógrafa e da socióloga Sonia Maria Dias. A exposição pode ser vista até 25 de fevereiro. Até 10 de março, o público poderá apreciar “Imagens que não se conformam”, que reúne raridades do acervo do IHGB em diálogo com artistas contemporâneos mineiros. Há obras e peças que remetem aos períodos colonial, imperial e republicano do Brasil.

• PRÉ-CARNAVAL SUPERFANTÁSTICO



Aline Calixto, animadíssima como sempre, está com tudo pronto para o pré-carnaval de 21 de janeiro, no Montê Bar, na Praça da Estação. Este ano, o Bloco da Calixto terá como inspiração, na avenida, a musicalidade dos anos 1980.

• NA TELONA EM TIRADENTES



Minas Gerais é o estado recordista em filmes que serão exibidos na Mostra de Cinema de Tiradentes, com 45 produções. Logo depois vêm São Paulo, com 32; Rio de Janeiro, com 22; e Pernambuco, com 10. Seguem Ceará, com sete produções; Góias, com cinco; e, empatados com quatro filmes, Alagoas, Distrito Federal e Paraná. Bahia, Pará, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul terão três obras; Santa Catarina e Espírito Santo, duas; Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Roraima e Sergipe, um representante. Além das sessões presenciais, parte da agenda estará disponível on-line.