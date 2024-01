Sexta-feira (12/1)



Já é possível ouvir por aí o som da percussão de carnaval, mas por aqui vamos buscar no humor energia para encarar a folia que já vai esquentando a cidade. Nada mais divertido do que a saga da família que segue para Guarapari em busca de dias de sossego e tranquilidade, mas as coisas não saem como planejado. Texto de Rogério Falabella, “Perigo! Mineiros em férias” foi montada pela primeira vez em 1999 e volta repaginada hoje, às 21h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 25 nos postos Sinparc e no site www.vaoteatromg.com.br. Na bilheteria, R$ 60.



Sábado (13/1)



Três nomes de peso do humor de Belo Horizonte são convite irresistível a boas gargalhadas. No palco, Carlos Nunes e Kayete, dirigidos por Fernando Veríssimo, contracenam em “Aperte o play e só... ria”. O trio se apresenta neste sábado, às 21h, e domingo, às 19h, no Teatro Santo Agostinho (Rua Aimorés, 2.679, Lourdes). Ingressos: R$ 26 nos postos Sinparc e site www.vaoteatromg.com.br. Na bilheteria, R$ 52.



Domingo (14/1)



Entra ano, sai ano, “Acredite, um espírito baixou em mim” atrai multidões. Fenômeno do teatro brasileiro, a comédia está há duas décadas e meia em cena. No domingo, ela se despede do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro), às 18h. A produção reúne grandes nomes: Ronaldo Ciambroni, autor do texto, Sandra Pêra, diretora, e os atores Ílvio Amaral e Maurício Canguçu, que dão vida a Lolô, o espírito gay que volta à terra para atormentar Vicente, hetero convicto. Nos postos do Sinparc e no site vaoteatromg.com.br, ingressos custam R$ 25.

Na bilheteria, R$ 60.

Grupo Maria Cutia reapresenta "O auto da Compadecida" Tati Motta/divulgação



Segunda-feira (15/1)



Entre todas as 116 peças da Campanha de Popularização do Teatro e Dança, a coluna é fã do trabalho do grupo Maria Cutia no clássico “Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna. Tudo é muito lindo, do cenário e figurino à encenação das aventuras de Chicó e João Grilo, com direção de Gabriel Villela. A temporada vai de 15 a 17/1, às 20h, no Centro Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos a R$ 25 nos postos Sinparc e no site vaoteatromg.com.br. Na bilheteria, R$ 60.



Terça-feira (16/1)



No meio da semana, tem baticum prugurundum folião. Na terça-feira, o bloco Samba Queixinho convida o Baianas Ozadas para encontro de baterias, às 19h, na Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia). Entrada franca.



Quarta-feira (17/1)



“Deus da carnificina”, peça de Yasmina Reza, mostra como um pequeno incidente pode acabar em intimidação e violência. Dirigido por Sérgio Abritta, o espetáculo tem única apresentação na quarta-feira, às 21h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete, Centro). Nos postos Sinparc e site vaoteatromg.com.br, ingressos custam R$ 25. Na bilheteria do teatro, R$ 60.



Quinta-feira (18/1)



“Maio, antes que você me esqueça” não tem nada de comédia. Mostra a versatilidade de Ílvio Amaral e Maurício Canguçu no texto dramático sobre a relação do filho com o pai que tem Alzheimer. A apresentação está marcada para as 20h, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, 7º andar, Centro), com ingressos a R$ 25 nos postos Sinparc e site vaoteatromg.com.br. Na bilheteria, R$ 60.