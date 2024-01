Parceiros desde 2006, Leo Minax e Chico Amaral se apresentam nesta sexta-feira (12/1), na Casa Outono, acompanhados de Eneias Xavier (contrabaixo) e Lincoln Cheib (bateria). O repertório traz onze canções que a dupla compôs ao longo de 11 anos – três delas inéditas.

A ideia de “Parcerias” surgiu no início de 2023, quando Leo Minax e Chico Amaral participaram do projeto Sarau Tranquilo, apresentando músicas da dupla. “Falei para o Chico: temos de montar um show com o nosso repertório inteiro”, diz Leo. Radicado na Espanha, voltou a BH para as festas de fim de ano – oportunidade perfeita para o novo encontro no palco.



Disco de parcerias



O sonho dele é a dupla gravar um álbum de parcerias. Minax registrou algumas delas em seus discos, Amaral fez o mesmo.

“Gosto muito de compor com o Chico, porque ele vive a composição de maneira muito entusiasmada e inspirada”, ressalta Minax. “Isso é muito nutritivo para a minha criatividade. Compor com ele é um prazer. E agora o prazer é completado com a oportunidade de me apresentar ao lado do Chico e dos músicos que o acompanham.”

Chico Amaral revela que essa parceria o faz feliz. “Fomos trabalhando, ensaiando, estudando as músicas e vi que as canções têm grande importância para nós. Fiz as letras e o Leo as músicas. Este trabalho tem algo diferente daquele que sempre fiz, do que vinha fazendo, do que fiz com o Skank. É uma outra cara, mas com a mesma consistência”, afirma.

Ele é só elogios para o companheiro. “Leo é parceiro importantíssimo, porque entrou em uma nova fase do meu trabalho, da minha vida. A gente fez coisas muito bacanas, com um cunho artístico acentuado. Acho que ele me instigou a fazer um tipo de letra com pegada mais poética, talvez.”

"Cantautor de primeira"

Chico lembra que o parceiro canta e toca muito bem. “É cantautor de primeira, além de ter um violão muito significativo. Há alguns autores na MPB, como João Bosco e Lenine, que cantam e tocam violão muito bem. Léo é um deles.”

O trabalho do parceiro na Europa é consistente, lembra. “Leo toca com uma galera muito boa, os registros são de grande qualidade. O pessoal toca aberto, colocando às vezes umas pitadas de jazz, embora as canções sejam a cara do Leo, ou seja, MPB com influência de Minas Gerais.”

Em seu repertório, a dupla também homenageia músicos que admira. “Pierrot”, por exemplo, foi composta para Caetano Veloso. “Esperança” destinada a Gilberto Gil. E João Donato é citado em “Batucalipso”.

Em 1987, Leo Minax trocou BH pela Espanha, onde mora. Compositor, cantor e violonista, é parceiro de Jorge Drexler, Vitor Ramil, Vander Lee, Celso Adolfo, Marcelo Sarkis e Estrela Leminski. Gravou com Toninho Horta, Joyce e Arnaldo Antunes.

Letrista e instrumentista, Chico Amaral tem parcerias com Milton Nascimento, Lô Borges, Ed Motta e Samuel Rosa – os dois compuseram vários hits do Skank, banda que chegou ao fim em 2023.

“PARCERIAS”

Show de Leo Minax e Chico Amaral. Nesta sexta-feira (12/1), às 20h, na Casa Outono (Rua Outono, 571, Carmo). R$ 40. Informações: (31) 99906-90624.

