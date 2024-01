o mineiro Rogério Delayon lança "Meu tempero", neste domingo, no Memorial minas gerais vale

O compositor e multi-instrumentista Rogério Delayon faz o show “Meu tempero”, neste domingo (14/1), às 11h, no Memorial Vale, na Praça da Liberdade. No repertório, canções autorais e releituras de Nelson Cavaquinho, Joyce Soutto e Michael Jackson. A apresentação se inspira no álbum solo que ele lançou em 2021.

Rogério conta que pela primeira vez mostrará as canções do disco diante da plateia. “O álbum foi lançado no streaming no fim de 2021, em meio à pandemia. Não houve show naquela época. Fiz duas lives, mas somente na internet, sem plateia”, diz.

Para Delayon, o show funcionará como o lançamento oficial do disco. “Tocarei algumas canções de 'Meu tempero', além de outras do meu projeto que está por vir, não sei se este ano. Vou tocar coisas novas também”, adianta.

No domingo, o instrumentista vai se encarregar de violão e guitarra, dividindo o palco com Gustavo Figueiredo (teclados e acordeom), Camila Rocha (baixo) e Paulo Fróes (bateria). “Convidei a galera da música instrumental. Será uma celebração ao vivo do meu disco”, afirma.

“Além das minhas canções, apresentaremos releituras de Nelson Cavaquinho. Inclusive, já tenho um disco instrumental pronto com músicas dele. Foi um projeto que fiz em 2011, a pedido do produtor Pedrinho Alves Madeira”, comenta. Aquele repertório incluía 10 canções do compositor carioca, todas instrumentais.

“Fiz este show e o arquivei. Agora quero ver se consigo gravar um disco. Quero mostrar coisas desse projeto para as pessoas que comparecerem ao Memorial Vale. São canções conhecidas, porém em versão instrumental.”

A vontade do músico mineiro é rodar o país com esse show. “Continuo correndo atrás de editais, mas está difícil. Este foi o primeiro que consegui, abrindo 2024 neste projeto importante, o Memorial Instrumental, cuja curadora é a Juliana Nogueira”, conclui.

“MEU TEMPERO”



Show de Rogério Delayon. Neste domingo (14/1), às 11h, no Memorial Vale (Praça da Liberdade, 640, Funcionários). Entrada franca, com retirada de ingresso na portaria do teatro a partir das 10h.





OUTROS SHOWS

>>> JÚLIA RIBAS

A cantora e compositora Júlia Ribas se apresenta neste sábado (13/1), às 16h, no Memorial Minas Gerais Vale (Praça da Liberdade, 640, Funcionários), abrindo o projeto Memorial Mulheres de 2024. No repertório, canções autorais e composições de Marku Ribas, pai dela. Entrada franca, mediante retirada de ingressos a partir das 15h, na bilheteria.



>>> HENRIQUE PORTUGAL E ANDRÉ FRATESCHI

O ex-Skank Henrique Portugal se apresenta neste sábado (13/1), às 20h30, com sua banda Solar Big Band no Distrital (Rua Opala, s/nº, Cruzeiro). O show terá como convidados André Frateschi, cantor da Legião Urbana, e Maurinho Berrodágua, ex-vocalista da banda Tianastácia. O repertório reúne canções da Solar Big Band e hits das décadas de 1980 e 1990. Ingresso: R$ 60 (preço único/3º lote), na plataforma Sympla.

>>> ARQUIBANCADA DO ROCK

A banda Cash será a atração de abertura de projeto roqueiro, neste domingo (14/1), a partir das 15h, no Porks Castelo (Rua Castelo de Alenquer, 50, Castelo). O repertório traz sucessos de Imagine Dragons, The Killers, Franz Ferdinand, Muse, Kings of Leon, Artic Monkeys, Coldplay, Radiohead, Oasis, Pearl Jam, Soundgarden, Foo Fighters, Stones e Beatles, entre outras bandas. Entrada franca.