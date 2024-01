A menos de um mês do carnaval, a agenda foliã vai animar este fim de semana em Belo Horizonte, com ensaios de blocos e eventos voltados para a festa de Momo.

“Recentemente, viralizou nas redes sociais a propaganda do carnaval de BH no metrô do Rio. Não vai parar por aí, né? O governo do estado e a prefeitura estão fazendo investimento maior este ano para atrair mais gente. Além disso, novos projetos ampliam a possibilidade de levar o nosso som para mais pessoas”, afirma Lucas Morais, fundador do Bloco Funk You.

A nova sonorização da folia de BH será apresentada neste sábado (13/1) e domingo (14/1), das 10h às 20h, no Ensaio Geral do Carnaval, que vai reunir 24 blocos na Avenida dos Andradas, 4.000, Pompeia. Angola Janga, Baianas Ozadas, Bloco da Esquina, Então Brilha!, Havayanas Usadas, Seu Vizinho, Truck do Desejo e Volta Belchior são alguns dos participantes.

O governo de Minas anunciou o investimento de R$ 4,5 milhões na sonorização da festa de Momo. O projeto foi desenvolvido pela Santa Teresa Independente Liga (Siliga).

“Um dos maiores problemas dos blocos de Belo Horizonte, principalmente dos maiores, que têm bateria, é a sonorização. BH não tem trio elétrico, todos os que a gente aluga vêm de fora. Nessa dinâmica, muitas vezes conseguimos os melhores, e o preço é muito alto. Além disso, aquele tipo de trio foi montado para carnaval de camarotes. Porém, agora nós desenvolvemos uma sonorização que é a cara do carnaval de BH”, explica Kerison Lopes, fundador do bloco Volta Belchior e presidente da Siliga.





Som na caixa

Haverá equipamentos de som em pontos estratégicos das ruas – não só nos trios, como tradicionalmente ocorria. A ideia é que as caixas de som retransmitam em tempo real a música que arrasta foliões por ruas e avenidas, ampliando o alcance sonoro dos trios.

“A gente espera ter qualidade sonora maior, mais gente satisfeita com o que conseguiu ouvir, porque não é todo mundo que consegue ficar perto do trio”, explica Lucas Morais.

“Estamos supercuriosas para entender como será a nova sonorização. E felizes, porque isso vai inaugurar o carnaval mais cedo na cidade”, diz Fernanda Polse, cofundadora e cantora do bloco Truck do Desejo.

“Parece que isso vai solucionar muitos problemas de infraestrutura do carnaval de BH. Por isso topamos participar. Mas fica o receio de que vire algo como o Circuito Barra, em Salvador, onde tem camarote, aquela coisa cara da corda e abadá. O carnaval de BH não é assim”, pondera Paulo Vitor Ribeiro, fundador do Bloco Seu Vizinho.

Neste fim de semana, bloco Baianas Ozadas tem agenda na Avenida dos Andradas e na Praça José Mendes Júnior Leandro Couri/EM/D.A Press

Festa de rua

Nomes de destaque do carnaval belo-horizontino também subirão ao palco montado na Praça José Mendes Júnior, no Circuito Liberdade, neste sábado (13/10). Ingressos são gratuitos, mas limitados à lotação do espaço.

“Os eventos de janeiro são importantíssimos para já irmos movimentando a cena carnavalesca da cidade. A gente adora festa de rua, porque carnaval nasceu na rua, né? E a cidade merece”, diz Geo Ozado, fundador e cantor do bloco Baianas Ozadas.

Estarão naquela praça integrantes dos blocos Baianas Ozadas, Funk You, Quando Come se Lambuza e Quem é Essa Aí Papai?, além do DJ Pablo Catão.

Truck do Desejo é uma das atrações do encontro de blocos na Avenida dos Andradas Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press



Blocos homenageiam funk, Ara Ketu e meio ambiente

Baianas Ozadas promete novidades durante o Ensaio Geral neste sábado, na Avenida dos Andradas. “Nossa música nova, 'Jeito Ara Ketu', é o tema do carnaval 2024. Vamos homenagear o Ara Ketu, bloco afro de Salvador que existe há mais de 40 anos. Foi fundado por dona Vera Lacerda, primeira mulher presidente de um bloco afro da Bahia”, diz Geo Ozado.

Os temas dos blocos vêm sendo anunciados nesta temporada pré-carnavalesca. “O Funk You fará homenagem ao MC Marcinho e ao funk melody. Marcinho faleceu no ano passado, a gente quer valorizar a obra dele e também o funk melody, estilo que gostamos de tocar desde o início do bloco”, diz Lucas Morais, fundador do Funk You. “É um estilo que tem o carinho especial do público”, garante.

O Volta Belchior se prepara há meses para brilhar em fevereiro. “Estamos ensaiando desde abril, organizando cortejo mais artístico, com aula de dança e cenografia. O nosso mote é: 'Uma nova mudança em breve vai acontecer', trecho da música do Belchior. Ele mostra que BH faz o carnaval de esperança, o carnaval político, diverso e inclusivo”, diz Kerison Lopes.

Jovens regentes

Por sua vez, o Seu Vizinho escolheu o meio ambiente como tema em 2024. E promete apresentar novos talentos. “A gente tem um regente de 17 anos, que começou com 8 anos de idade e cresceu aqui tocando. Temos também uma menina regente de 19 anos, que começou aos 10”, conta Paulo Vitor Ribeiro, integrante do bloco.

“O grupo da terceira idade nos dará a bênção inicial, com músicas autorais sobre a construção da favela”, adianta o coordenador do bloco criado no Aglomerado da Serra, na região Sul da cidade.

O Truck do Desejo promete anunciar o tema de seu desfile no dia 21, na festa de arrecadação de fundos. “Este ano, a gente vai mudar de rota, a nova será anunciada no Aquilombar. Podemos adiantar que não vamos mais sair na Augusto de Lima”, afirma Fernanda Polse.

PROGRAME-SE



>>> ENSAIO GERAL DO CARNAVAL



Com integrantes de 24 blocos de BH. Neste sábado (13/1) e domingo (14/1), das 10h às 20h, na Avenida dos Andradas, 4.000, Pompeia. Entrada franca.



>>> PRÉ-CARNAVAL DE BH



Com integrantes dos blocos Baianas Ozadas, Quem é Essa Aí, Papai?, Quando Come se Lambuza e Funk You, além do DJ Pablo Catão. Neste sábado (13/1), das 13h às 22h, na Praça José Mendes Júnior, Funcionários. Entrada franca. Ingressos devem ser retirados no site www.precarnavaldebh.com.br. Informações no Instagram https://www.instagram.com/precarnavaldebh)



>>> BLOQUINHO DA LAGOA



Com Durval Lelys e Deu Samba. Neste sábado (13/1), a partir das 15h, no Alphaville Lagoa dos Ingleses. Ingressos a partir de R$ 120, à venda na plataforma Sympla.



>>> TAGARAGADÁ



Ensaio dos blocos Havayanas Usadas, É o Amô e Abalô-Caxi. Neste sábado (13/1), das 10h às 19h, na Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia). Ingressos a partir de R$ 15, à venda na plataforma Sympla. Classificação: 18 anos.



>>> CACIQUE DE RAMOS



Festa de aniversário do Samba de Boa. Com Fabinho do Terreiro e Magnatas do Samba. Neste domingo (14/1), a partir das 15h, no Mercado Distrital do Cruzeiro (Rua Ouro Fino, 452 Cruzeiro). Ingressos a partir de R$ 25, à venda na plataforma Sympla. Classificação: 18 anos.